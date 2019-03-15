王崑義：兩岸誰最可能製造攤牌？　

中評社台北3月15日電（作者 王崑義）3月11日蔡英文召開“國家安全會議”，討論反制中國“一國兩制台灣方案”，會中除了提出7大指導綱領之外，“國安會”在報告中也指出，去年九合一選舉結果，讓中國大陸認為近兩年多對台政策成功，預料北京將擴大在台灣的影響力，為加速統一進程營造有利環境。此等作為勢將加劇台灣內部分裂，也有可能導致兩岸在台灣問題上提前攤牌。



兩岸真的會提前攤牌嗎？這恐怕不是符合現實的判斷。如果大陸真的認為“近兩年多來對台政策成功”，那麼大陸應該算是贏家，既然是贏家，大陸只可能趁勝追擊，怎可能會跟民進黨政府攤牌，大陸政府再怎麼不會玩牌，也不至於把一手好牌故意砸爛，只有賭徒心態，才會孤注一擲跟贏家玩起攤牌遊戲。



現在最令人擔心的才是民進黨政府是否出現了賭徒心態，在去年九合一選舉挫敗以後，民進黨找不到再起的風向球，蔡英文的聲望更一直趴在谷底，政權已經岌岌可危，明年如果政權不保，那麼幾千個身居高位、坐領高薪的“吳音寧們”，將同時失業，這些人沒有專長、無以維生，為了拚命保位，最後選擇不惜跟大陸攤牌，這才是最讓人憂心之處。



試想，在“國安會”報告中所分析的大陸對台工作認定，大陸的策略首先是“和統”及“武統”併進，並配合強硬“反獨”的統一台灣策略。第二是楬櫫“一國兩制台灣方案”，為統一台灣模式及步驟定調。第三是運用台灣社會分歧及藍綠對立，從台灣內部形塑統一氛圍及條件。第四，北京將根據台灣內部政治形勢變化，策略性調整統一路徑的實施時程。



但是，大陸政府從來就只有講“和統”，有說過要“武統”，即使習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的講話，提到不放棄對台使用武力，也限縮在針對外國敵對勢力與“台獨”，並沒有要對台灣人民使用武力，“中國人不打中國人”的話語並沒有消失。所以，大陸對台使用武力，只是消極性的預防危機，不是用來統一台灣的手段。民進黨刻意把它解讀是和統、武統併行，這只是民進黨恐中牌外延的解釋，不符合事實。



更何況大陸國家主席習近平在兩會期間發表對台講話時還說：“對台工作既要著眼大局大勢，又要注重落實落細，要把工作做到廣大台灣同胞的心裡”。他更說：“要探索海峽兩岸融合發展新路”。顯然現階段大陸還在追求兩岸融合的過程，還不是把統一提上進程表的時刻，“國安會”解讀大陸已經進入統一進程的時間表，這也不符合事實。



至於，“國安會”報告中還認定，大陸推動“對台31項措施”，核發在大陸台胞“居住證”，視台灣人民如中國公民，形同兩岸尚未統一前的“統一”政策，這樣的判斷其實有些離譜。



不管是去年228大陸提出的惠台31項措施，或是9月1日推出的台胞“居住證”，都僅只是單向對在大陸的台胞的優惠政策，台灣人民除非到大陸去就職、求學、長住，不然也享受不到這樣的待遇，所以蔡政府說，這是尚未統一前的“統一”政策，並非實情。



大陸對台的“統一政策”，基本上應該還停留在“探索”的階段，正如“習五點”中所提到的“探索兩制台灣方案”，而這還得必須經過“民主協商”的過程，但是這些都還沒有做，怎麼可能就出現了“統一政策”呢？



如果硬要問大陸對台的統一政策，除了“一國兩制”之外，應該沒有第二選項，如果還要問“一國兩制”的牛肉在哪裡？那麼有必要重新去發掘鄧小平當初提出一國兩制時，在裡面所放置的牛肉是什麼？包括，維持“台灣的制度不變，生活方式不變，台灣與外國的民間關係不變，外國在台灣的投資、民間交往照舊”。“台灣作為一個地方政府，可以擁有自己的自衛力量、軍事力量”等。



但是，即使等小平已經提出這麼寬鬆的一國兩制內容，在台灣仍找不到市場，所以，習近平才會倡議“探索兩制台灣方案”，就是要找尋專屬於台灣一國兩制的牛肉，而不是把目前港澳所實行的一國兩制完全在台灣複製。所以，民進黨政府把惠台31項措施和居住證等同於統一政策，應該也不是這麼回事。



從以上種種解釋來看，大陸對台政策現在確實掌握一手好牌，只要繼續順手打下去，可以繼續得分。真正要擔心的反而是民進黨政府，明年如果蔡英文不能連任，民進黨才需要去解決幾千個從政黨員的失業問題，這難免會讓他們產生焦慮，所以提前跟大陸攤牌就不無可能，這才是大陸在明年台灣大選前最需要防範的事。



（作者：王崑義，台灣國際戰略學會理事長、教授）