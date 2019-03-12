美新型成像技術有助早期發現腫瘤

中評社北京3月12日電／早發現早治療是提高癌症治愈率的關鍵。美國麻省理工學院團隊研究出一種新型成像技術，即使小到僅由幾百個細胞組成的腫瘤也可被識別，有助於及早發現癌症。



據介紹，現有的腫瘤成像技術無法同時滿足分辨率和探測深度的要求，因此在早期癌症診斷上有局限性。



麻省理工學院研究人員在新一期英國《科學報告》期刊上發表報告說，他們發現，波長900至1700納米的近紅外光非常適合對身體組織成像，因為波長較長的光在碰到物體時不容易散射，能更深地穿透身體組織。根據這一原理，他們採用高光譜成像方法，在多個波長的光中同時成像。通過分析高光譜掃描數據，可確定不同波長的熒光光源，從而確定探針的位置和深度。



在動物實驗中，研究人員用這套成像系統追蹤被實驗動物吞下、穿過其消化道的直徑為0.1毫米的熒光探針，通過這些探針來定位特定的癌細胞，並進行熒光標記。結果發現，這套系統可成功識別幾百個細胞組成的微小腫瘤，且探測深度可達8厘米，超過現有的生物醫學光學成像技術。



論文作者之一、麻省理工學院生物工程系主任安傑拉·貝爾徹說，研究團隊的目標是以無創的方式發現微小腫瘤，以便及早發現和診治癌症。目前，他們正在運用該成像技術嘗試早期卵巢腫瘤及胰腺癌、腦癌和黑色素瘤等的探測。



（來源：新華網）