張軍：自覺接受監督，以公開促公正

最高人民檢察院檢察長張軍（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）第十三屆全國人民代表大會第二次會議第三次全體會議今日上午在人民大會堂舉行，最高人民檢察院檢察長張軍向大會報告工作。張軍在回顧2018年主要工作時表示，2018年最高人民檢察院自覺接受人大監督，自覺接受民主監督，自覺接受履職制約，自覺以公開促公正。



以下為文字實錄：



五、接受人民監督，確保檢察權規範運行



人民檢察院貫徹以人民為中心，必須對人民負責、受人民監督，努力答好人民考卷。



自覺接受人大監督。召開四級檢察院電視電話會議，傳達貫徹十三屆全國人大一次會議精神。向全國人大常委會專題報告民事訴訟和執行活動法律監督工作，首次接受專題詢問。主動與全國人大憲法和法律委員會、全國人大監察和司法委員會、全國人大常委會法制工作委員會溝通，認真負責提出立法建議。精心辦理124件代表建議，辦前聯繫、辦中溝通、辦後回訪。對全國人大常委會轉交的群眾信訪事項，用心辦理好、反饋好。全面梳理全國人大代表審議報告、視察、座談時提出的3293條意見建議，認真研究落實。聘請98名全國人大代表擔任特約監督員，邀請365名代表視察、參與案件公開審查，零距離接受監督。



自覺接受民主監督。主動向全國政協通報工作。邀請全國政協委員視察調研。47件政協提案都認真辦結並答覆。逐一走訪各民主黨派中央，充分溝通交流，誠懇聽取監督意見。與全國工商聯建立工作機制，信息共享，共同服務民營經濟健康發展。



自覺接受履職制約。對法院宣告無罪的公訴案件調卷審查，以問題為導向提高辦案質量。對公安機關提請複議複核的不批捕、不起訴案件，依法慎重審查，改變原決定773人，同比上升15.9%。重視司法行政機關意見，創新開展監獄巡回檢察獲得支持。