重慶專項整治污水偷排偷放行為

中評社北京3月12日電／3月7日，重慶市生態環境局召開例行新聞發布會，發布《重慶市整治污水偷排偷放行為專項行動方案》，並正式啟動專項行動。



“即日起至年底，重慶嚴厲打擊污水偷排偷放。”重慶市環境行政執法總隊副總隊長楊學春介紹，此次專項行動重點檢查範圍包括：工業企業，城市及鎮街污水集中處理設施，工業集聚區，規模化畜禽養殖場（小區），醫療機構，餐飲行業，洗車場，建築工地，船舶，長江、嘉陵江、烏江“三江”幹流重慶段沿岸24個區縣1公里範圍內“散亂污”企業等。



重點打擊行為包括通過暗管、滲井、滲坑、灌注或者不正常運行污染防治設施等逃避監管方式違法排放污水；無污染治理設施直排污水；超標排放污水；在城鎮排水與污水處理設施覆蓋範圍內未按規定將污水排入城鎮排水設施，或者在雨水、污水分流地區將污水排入雨水管網；餐飲躉船未配套污水、垃圾集中收集設施，或者未將產生的污水、垃圾集中收集上岸處置；污水集中處理設施非應急情況下溢流或配套管網溢流等逃避監管方式違法排放污水。



專項行動分為動員部署、自查暗查、集中整治、鞏固提高四個階段。其中，3月展開動員部署，4月～5月為自查暗查階段，6月～10月為集中整治階段，11月～12月為鞏固提高階段。



各區縣要根據行動範圍，對本轄區範圍內污水偷排偷放問題進行全面排查；責令相關部門依法嚴厲查處污水偷排偷放違法行為；對涉嫌環境污染犯罪或應實施行政拘留的，依法移交公安機關。重慶市生態環境局聯合市經濟信息委等多部門組成核查組，對污水偷排偷放情況和各區縣自查效果進行暗查。



根據排查和查處情況，各區縣依法督促違法排污單位立即整改。不能立即整改到位的，在停止排污前提下，制定整改措施，明確整改時限。確因問題嚴重，污染物排放達標無望的，依法責令關停。



（來源：中國環境報）