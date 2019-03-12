周強作最高法報告：做好新時代人民法院工作

第十三屆全國人民代表大會第二次會議第三次全體會議今日上午在人民大會堂舉行，最高人民法院院長周強作報告。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月12日電（中评社报道组）第十三屆全國人民代表大會第二次會議第三次全體會議今日上午在人民大會堂舉行，最高人民法院院長周強作報告。周強在報告中回顧了最高人民法院2018年主要工作，介紹了2016年以來推進“基本解決執行難”情況及2019年工作安排。



文字實錄如下：



最高人民法院院長 周強：



各位代表：我代表最高人民法院向大會報告工作，請予審議，並請全國政協各位委員提出意見。



2018年主要工作



2018年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在全國人民代表大會及其常委會有力監督下，最高人民法院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真落實十三屆全國人大一次會議精神，緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”目標，堅持服務大局、司法為民、公正司法，忠實履行憲法法律賦予的職責，各項工作取得新進展。最高人民法院受理案件34794件，審結31883件，同比分別上升22.1%和23.5%，制定司法解釋22件，加強對全國法院審判工作的監督指導；地方各級人民法院受理案件2800萬件，審結、執結2516.8萬件，結案標的額5.5萬億元，同比分別上升8.8%、10.6%和7.6%。通過充分發揮審判職能作用，為統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局提供有力司法服務。



一、深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對人民法院工作的絕對領導

