NBA周最佳：德拉蒙德和康利分別當選

中評社北京3月12日電／北京時間3月12日凌晨，NBA官方公布了上周東、西部最佳球員，活塞隊中鋒安德魯－德拉蒙德和灰熊後衛麥克－康利分別當選，值得一提的是，這是康利職業生涯首次獲此殊榮。



德拉蒙德上周場均拿到22.3分、18個籃板、2次助攻、1.3個蓋帽和1.3次搶斷，投籃命中率為67%，帶領活塞取得3勝0負的戰績。在上周的3場比賽中，德拉蒙德均打出15＋15的表現，包括在擊敗森林狼的比賽中砍下31分和15個籃板。而在擊敗公牛的比賽中，德拉蒙德拿到20分和24個籃板，那是他本賽季第11次拿到雙20＋數據。



德拉蒙德上周具體數據：



3月7日活塞主場131－114擊敗森林狼，德拉蒙德拿到31分、15個籃板、3次助攻、2個蓋帽和1次搶斷；



3月9日活塞客場112－104擊敗公牛，德拉蒙德拿到20分、24個籃板、2次助攻、2個蓋帽和3次搶斷；



3月11日活塞主場131－108大勝公牛，德拉蒙德拿到16分、15個籃板和1次助攻。



康利上周場均拿到31.3分、3.7個籃板、7.7次助攻和1.3次搶斷，投籃命中率為57.4%、三分球命中率為55.6%，帶領灰熊也取得3勝0負的戰績。康利在這3場比賽中的總得分（94分），是其職業生涯任意連續3場比賽的最高總得分。



在3月6日擊敗開拓者的比賽中，康利在第四節拿到19分，全場砍下創個人生涯新高的40分。本賽季康利的第四節場均得分達到15.3分，這是全聯盟最高的，在上周的3場比賽中，他的第四節得分都達到了兩位數，對陣爵士為13分、對陣魔術為14分。自今年全明星周末以來，康利帶領灰熊取得了5勝4負的戰績，期間他們的防守效率（每100回合丟102分）為全聯盟最佳。



康利上周具體數據：



3月6日灰熊主場120－111擊敗開拓者，康利拿到40分、4個籃板、4次助攻和1次搶斷；



3月9日灰熊主場114－104擊敗爵士，康利拿到38分、11次助攻、3個籃板和2次搶斷；



3月11日灰熊主場105－97擊敗魔術，康利拿到26分、8次助攻、5個籃板和1次搶斷。



（來源：人民網－體育頻道）



