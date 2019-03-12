日媒：雷諾、日產與三菱擬成立聯合董事會

中評社北京3月12日電／英國路透社3月10日援引東京電視台消息，雷諾、日產和三菱汽車計劃成立聯合董事會，討論與結盟有關的問題，以邁向業務整合。



日本廣播公司援引與此事有關的多名消息人士的話稱，日產汽車公司首席執行官西川廣人（Hiroto Saikawa）、三菱汽車董事長益子修和雷諾汽車董事長塞納德（Jean－Dominique Senard）準備很快宣布聯合會議的計劃。



雷諾和日產的聯盟最初成立於1999年，並於2016年擴大到包括三菱在內。卡洛斯 戈恩（Carlos Ghosn）在去年11月被捕之前，曾擔任上述三家公司的董事長。儘管日產持保留意見，但戈恩一直在推動日產與雷諾之間深化合作，包括可能進行的全面合併。



在戈恩因涉嫌金融不當行為被捕後，三方合作關係的未來受到了質疑。戈恩上周以900萬美元（約6千萬人民幣）保釋出獄，面臨嚴重違反信任罪的指控，涉嫌在近10年的時間裡，將自己在日產的工資少報約8200萬美元（約5.5億人民幣）。而他本人則否認了這些指控。



據東京電視台報道，新的董事會結構將被稱為“新聯盟董事會”，將實際取代兩家獨立的荷蘭公司——一家是日產和雷諾之間的，另一家是日產和三菱汽車之間的——這兩家公司成立的目的是探索協同效應，並處理其他聯盟事宜。



（來源：環球網）