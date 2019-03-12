蔡訪南太過境美國？徐斯儉：還在接洽中

徐斯儉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文將於3月21日出訪南太平洋邦交國家，至於這次是否過境美國領土，“外交部次長”徐斯儉今日表示，過境情況目前還在接洽當中，基於雙方默契與尊重等，我們具體安排好會儘速公布。



台灣目前在太平洋的6個邦交國，包含索羅門群島、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國，以及吐瓦魯國。蔡英文首度出訪太平洋島國，訪問期間是在2017年10月28日至11月4日，去程過境美國檀香山，返程過境關島。



這次出訪，吉里巴斯總統馬茂因為時間無法配合，雙方達成互相理解。但日前曾有英國《每日電訊報》報道表示，台灣目前在太平洋的6個邦交國，包含索羅門群島、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國，以及吐瓦魯國在今年不斷向中國大陸靠攏，似乎是希望與大陸間的關係更加牢固。邦交國關係是否生變，也遭到關注。



此次出訪是否過境美國領土，徐斯儉也沒有把話說明，但他公布的行程中，21日下午出發，同日晚間抵達帛琉，24日轉往諾魯，26日再到馬紹爾參加會議，28日返抵台灣。去程過境的可能性很低，只剩下回程時間有可能安排，若都沒有過境美國領土，也會遭到外界關注。



徐斯儉說，太平洋邦交國對於我們國際參與非常支持，上個月在帛琉舉辦的密克羅尼西亞高峰會，帛琉、諾魯、馬紹爾群島、吉里巴斯等都一致通過一個公報，支持台灣在太平洋島國年會期間享有與中國公平待遇，無論是在情感上或南島文化，我們與太平洋邦交國都有密切連結，希望透過此次出訪的視野讓國人熟悉為我們發聲的好友。



他表示，此次跟隨蔡英文出訪，有“國安會秘書長”李大維、“外交部長”吳釗燮、“衛生福利部長”陳時中、原住民主委夷將·拔路兒、“立委”以外，也將安排在太平洋邦交國有合作的醫療機構、企業等同訪。



蔡英文此行出訪的三個太平洋島國，帛琉陸地面積487平方公里、人口約2萬；諾魯面積21.2平方公里，人口1萬；馬紹爾群島陸地181.3平方公里，人口約7萬5千。三國總人口約10萬5千人，還不及台北市一個區的人口。蔡英文2016上任後，台灣已失去5個邦交國，目前僅存17個邦交國。