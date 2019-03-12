張軍：參與社會治理，辦理一案、治理一片

最高人民檢察院檢查長張軍（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）第十三屆全國人民代表大會第二次會議第三次全體會議今日上午在人民大會堂舉行，最高人民檢察院檢察長張軍向大會報告工作。張軍在部署2019年主要工作時表示，2019年最高人民檢察院將依法保障經濟社會持續健康發展，推進重大部署落地生根，堅持黨對檢察工作的絕對領導，以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年！



以下為文字實錄：



張軍：2019年工作安排



做好今年檢察工作，最根本的是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記在中央政法工作會議、省部級主要領導幹部專題研討班上的重要講話精神，堅決維護習近平總書記核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致；最關鍵的是堅持以人民為中心，適應人民日益增長的美好生活需要，肩負起維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責任務；最要緊的是堅持穩中求進工作總基調，以崇尚實幹、狠抓落實的精神，以政治業務素質明顯提升的自覺，忠實履行憲法法律賦予的法律監督職責，著力防範化解重大風險，努力為決勝全面建成小康社會提供更高水平的法治服務。



第一，把握“穩進”這個大局，依法保障經濟社會持續健康發展。緊緊圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，立足檢察職能精准服務。始終把維護政治安全作為頭等大事，堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動、暴力恐怖活動、民族分裂活動、宗教極端活動。依法有力推進掃黑除惡專項鬥爭，緊盯涉黑涉惡重大案件、黑惡勢力經濟基礎、背後“關係網”和“保護傘”不放，在打防並舉、標本兼治上下功夫。堅決懲治以報復社會為目的的個人極端暴力犯罪，依法懲治“兩搶一盜”、電信網絡詐騙、涉槍涉爆、黃賭毒和傳銷等犯罪。更精准服務打好三大攻堅戰，加大對金融、扶貧、環保等領域犯罪打擊力度。從嚴懲治侵犯知識產權、制售偽劣商品、非法集資、虛開發票騙稅等嚴重破壞市場經濟秩序犯罪，讓法治成為最好的營商環境。加強產權依法平等保護，健全源頭預防涉企錯案機制，讓企業家以持久安全、可靠預期放手經營發展。從嚴懲治教育、醫療、社會保障和食品藥品安全等領域犯罪，守護民生法治底線。深入推進未成年人司法保護各項基礎工作。完善監檢銜接配合機制，依法懲治職務犯罪，在反腐敗鬥爭中充分發揮職能作用。積極參與社會治理，敏於案件反映出的傾向性問題和管理漏洞，及時提出檢察建議，努力做到辦理一案、治理一片。

