周強：深化司法體制改革和智慧法院建設

第十三屆全國人民代表大會第二次會議第三次全體會議今日上午在人民大會堂舉行，最高人民法院院長周強作報告。（中評社 徐夢溪攝） 中評社香港3月12日電（中評社報道組）第十三屆全國人民代表大會第二次會議第三次全體會議今日上午在人民大會堂舉行，最高人民法院院長周強作報告。周強在回顧2018年工作時表示，2018年最高法深化司法體制綜合配套改革，健全法院組織體系，推進訴訟制度改革，持續深化司法公開，全面建設智慧法院。



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周強：五、深化司法體制改革和智慧法院建設，推進審判體系和審判能力現代化



深化司法體制綜合配套改革。制定深化人民法院司法體制綜合配套改革意見，增強改革系統性整體性協同性。制定進一步全面落實司法責任制實施意見，健全審判監督管理機制和懲戒制度，健全新型審判權力運行機制，讓審理者裁判，由裁判者負責。健全常態化改革督察機制，開展集中督察，編發55個司法改革示範案例，推廣各地先進經驗，提高全國法院改革整體效能。



健全法院組織體系。認真落實新修訂的人民法院組織法。加強最高人民法院巡回法庭建設，六個巡回法庭審結案件1.7萬件，妥善處理一批歷史形成的跨行政區域重大行政和民商事案件，實現了審判工作重心下移、就地解決糾紛等改革目標。設立上海金融法院，服務上海國際金融中心建設。推進省以下法院內設機構改革，堅持優化協同高效原則，進一步優化職能配置。



推進訴訟制度改革。深化以審判為中心的刑事訴訟制度改革，完善出庭作證機制，強化庭審功能。積極穩妥實施刑事案件認罪認罰從寬制度，提高司法效率。推進案件繁簡分流，基層法院適用速裁程序、簡易程序和小額訴訟程序審結案件829.9萬件。



持續深化司法公開。出台進一步深化司法公開31條舉措，加強審判流程、庭審活動、裁判文書、執行信息四大公開平台建設，拓展司法公開廣度深度。截至今年2月，中國審判流程信息公開網公開案件信息3.7億項，中國庭審公開網直播庭審259萬件，中國裁判文書網公開文書6382萬份，訪問量226億次，開放動態透明便民的陽光司法機制受到國內外廣泛關注。



全面建設智慧法院。發揮司法大數據管理和服務平台作用，為群眾訴訟提供服務，為科學決策提供參考。上線“類案智能推送”“法信智答版”等系統，建設智能語音雲平台，為法官辦案提供智能輔助。推進電子訴訟應用，逐步實現網上閱卷、證據交換、網上開庭和電子送達。浙江法院開展移動微法院試點，讓當事人和法官充分感受“指尖訴訟、掌上辦案”的便利。制定互聯網法院審理案件司法解釋，增設北京、廣州互聯網法院，杭州互聯網法院依法審理涉“小豬佩奇”著作權跨國糾紛等案件，率先在國際上探索互聯網司法新模式。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：秦正陽）

