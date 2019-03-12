北京7家市屬醫院工程年內開建

中評社北京3月12日電／據介紹，2019年重點工程共安排10個市屬醫院項目，計劃新開7個，續建3個，年度計劃投資13.05億元。北青報記者注意到，7個項目中，通州區有2個。北京安貞醫院通州院區是所有新建醫院中規模最大的，該項目位於通州區宋莊鎮，建設規模約38.5萬平方米，設置床位1500張。通州區另一個項目是北京友誼醫院通州院區二期建設工程，位於永順鎮，建設規模約9萬平方米，建設內容為醫技綜合樓。



朝陽區也將建設兩家規模體量相當的新醫院。其中，北京中醫醫院新址（垡頭）建設工程位於王四營鄉，預計近期開工的北京朝陽醫院東院建設工程位於常營鄉。這兩家醫院的建設規模都約20萬平方米，設置床位1000張。



昌平區的回龍觀今年也將有兩項醫院工程開工，彌補“回天地區”的醫療短板。已經開診的北京積水潭醫院回龍觀院區將對二期工程進行擴建，地上建築規模約6萬平方米；北京回龍觀醫院也將新建科研教學康復樓，建設規模約3.5萬平方米。



而位於豐台區花鄉的北京口腔醫院遷建工程年內開工，建設規模約12.9萬平方米，編制床位130張，牙椅430把。



此外，還有3個市級醫院項目正在建設中。北京同仁醫院經濟技術開發區院區擴建工程、北京友誼醫院順義院區、北京世紀壇急診急救綜合樓等3個續建項目進展順利。



其中，北京同仁醫院經濟技術開發區院區擴建工程位於開發區西環南路，是對原有的同仁醫院開發區院區進行擴建，建設規模約15.2萬平方米；北京友誼醫院順義院區位於順義區後沙峪鎮，將建成一座綜合性醫院，建設規模約24.2萬平方米，設置床位1000張；北京世紀壇急診急救綜合樓位於海淀區羊坊店，將建成一座急診急救綜合樓，建設規模約6萬平方米。



（來源：北京青年報）