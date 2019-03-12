藍營高層有“滅王”計劃？王金平：勇往直前

王金平接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月12日電（記者 倪鴻祥）宣佈參選2020大位的前“立法院”院長、中國國民黨不分區“立委”王金平今天上午表示，如果他去拜託高雄市長韓國瑜，韓不會投票支持前主席朱立倫，但他不會這麼做。至於外傳黨內高層啟動“滅王”計劃，王說，好像有聽到也好像沒聽到，聽到的可能是風聲，但他還是勇往直前。



王金平上午返回“立法院”辦公室，針對藍營推派2020大位人選等議題作出回應。



外傳韓國瑜與朱立倫不合，2020大選韓不會挺朱但會挺王，王金平表示，“如果是我去拜託他，但我不會去做這種事情”，他不會去拜託韓做不要投別人這種事情。



對於國民黨傳“滅王計劃” 王金平說好像有聽到好像沒聽到，有聽到風聲但不會去在意，因為他還是會勇往直前，做他該做的準備工作。



對於韓國瑜是否一定挺王金平？王指出，他沒有這樣說，他還沒去拜託過韓國瑜。到現在為止，還沒有和韓談起有關於選舉的事情，他會等“因緣”，等韓支持他。



至於王金平3月7日舉行參選記者會上有台師大師生幫忙造勢遭到批評，王金平說，因為都是他的學弟，覺得師大難得有人選“總統”，所以興奮，他對學弟們感到很抱歉，如果不是他選舉他們不會有這種事情。