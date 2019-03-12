中國田協修訂馬拉松賽管理辦法

中評社北京3月12日電／3月11日，中國田徑協會馬拉松年度新聞發布會在廈門舉行，中國田徑協會通過一組組詳實的數據，回顧了過去一年中國馬拉松運動的開展情況。



田管中心主任於洪臣稱，2018年全國共舉辦馬拉松及相關運動賽事（路跑賽事800人以上規模，越野跑及其他300人以上規模）1581場，累計參賽人次583萬。全年賽事帶動的總消費額達288億，年度產業總產出達746億，對比去年增長了7%。“2018年是中國馬拉松加快改革發展、尋求量變到質變的重要一年。”於洪臣說。



為了更好地監督管理賽事運營公司，中國田協對現有政策做了多項修訂。針對賽事運營公司在賽事組織、賽事推廣、賽事運營及其他賽事服務等方面出現的違規情況，中國田協將根據實際情況決定處罰，包括但不限於通報批評、警告、嚴重警告、取消1－5年運營資格、永久禁入等。



改革 馬拉松增4項新政



2018年底，先後出現多起馬拉松賽事違規事件。2018年11月18日，蘇州馬拉松進行到衝刺階段，現場發生“遞國旗”事件；2018年12月2日，南寧馬拉松終點線前，出現工作人員“拉拽衝線運動員”事件；2018年11月25日，在深圳南山半馬進行過程中，共有46名參賽者違規抄近道。



針對以上事件，過去幾個月，中國田徑協會一直在發揮賽事監管的作用，研究完善政策、指南，加強行業指導。



2018年11月22日，中國田徑協會發布關於進一步規範、加強全國馬拉松賽事競賽組織管理的通知，強調任何儀式不得影響比賽的正常進行，不得影響選手間的公平競賽。2018年12月30日，中國田徑協會發布對馬拉松違規事件處理情況的通報，同時組織召開2019馬拉松賽事管理工作座談會。2019年2月1日，中國田徑協會發布《中國馬拉松及相關運動參賽指南》。日前，中國田徑協會還發布《關於進一步加強全國馬拉松賽事報名參加資格審查制度的通知》等規範性文件。