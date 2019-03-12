韓不選2020？盧秀燕：讓我們繼續看下去

中國國民黨台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月12日電（記者 林谷隆）中國國民黨高雄市長韓國瑜昨日受訪表態不四月領表登記國民黨2020黨內初選。同黨籍台中市長盧秀燕12日表示，有一句台灣話說“搬戲的要逤，看戲的毋逤。”就是演戲的人想要結束、想要下台了，可是看戲的人叫好不斷，不願意離開，就是一種欲罷不能。越靠近2020大選，這樣的民意會展現出來。



針對國民黨前主席朱立倫預計在13日來台中走訪，盧秀燕12日表示，她跟朱立倫是好朋友，雙方有很多市政議題可以交流。她還說，朱前市長要來台中的消息傳出，就有人開玩笑說“現在要選‘“總統”’的人，不只要去美國訪問，也一定要來台中，因為“決戰中台灣”。明天朱立倫前要來拜訪，之前台北市長柯文哲也曾經來台中拜訪。



高雄市長韓國瑜11日在廣播預錄節目中表示，“4月不會領表”，但媒體事後追問，只重申2020目前不在他的考量之內，現階段全心衝高雄。



台中市長盧秀燕12日上午召開市政會議，討論主題為“2019年全台原住民族運動會”籌辦情況。會前，針對韓國瑜表態不領表。盧秀燕受訪強調，韓市長會不會參選這件事情，就像資深媒體人盛竹如講的“讓我們繼續看下去”，還值得發展、再觀察。



媒體追問，會希望韓國瑜代表國民黨出來選嗎？盧秀燕回答，這要由民意來決定，因為大選是選出台灣領導人，一定要是全民支持，要由人民來決定誰是領導人。這也是她說過，每位候選人當人民需要他的時候，都可能不能夠置之度外，對國家、對社會要有責任，因此，越靠近2020大選，這樣的民意會展現出來。



對於韓國瑜提到“自由經濟貿易區”，綠營人士批評有幫助避稅之類的爭議，應該怎麼看？盧秀燕也說，自由經濟貿易區沒有內銷功能，完全是外銷，換句話說，它跟內銷沒有競爭關係，她過去長期在“立法院”財政委員會，自貿區的概念，就是台灣的境外之地，不可以內銷。＜nextpage＞