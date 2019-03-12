韓不登記初選　吳敦義：沒講是否一定徵召

吳敦義。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜表示，國民黨內的2020初選他不會去登記領表，國民黨主席吳敦義今天說，他不能有意見，他要說明的是，國民黨在選舉中當然要以勝選為目標。假如在提名程序還沒完畢前有特殊狀況，需要徵召的話，那我們保留萬分之一的機會跟可能，所以他沒有講一定徵召或一定不徵召。



2020大選，國民黨初選規則已定7成民調、3成黨員投票決定人選，但沒有完全排除徵召的可能。韓國瑜雖多次稱2020大選不在考量之內，但黨內力拱聲浪未減，韓昨天在預錄廣播節目專訪中，再次重申2020大選完全不在他考量中，4月的初選他不會去登記領表。



吳敦義今天出席國民黨中央舉辦的孫中山逝世紀念日＆植樹節活動時接受媒體訪問，對此先連說了兩次“我不能有意見！我不能有意見！”，吳接著提到，他只是要說明，國民黨在選舉中當然要以勝選為目標，假如在提名整個程序還沒有完畢前，如果看起來有特殊狀況，需要徵召的話，那我們保留萬分之一的機會跟可能，他沒有講一定或一定不，就是維持萬分之一的機會可能。



媒體追問，特殊狀況是台北市長柯文哲參選嗎？



吳敦義說，他不能講特定對象是誰，因為民調隨時起起伏伏，有些是網路的聲量比較高，民調做起來就高一點，有些網路聲量比較低，就會掉下去，但如果都照民調，蔡英文老早可以宣布不要選，老早就結束，所以不是這樣。民調是死的，人心是活的，大家都還在拚，距離選舉還很早，他所謂萬分之一的機會，不是絕對會或絕對不會。