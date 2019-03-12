張紀南：9億勞動力既是壓力也是資源

人力資源和社會保障部部長張紀南（中評社 張爽攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議。會議結束後，國務院部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。人力資源和社會保障部部長張紀南在回答記者提問時表示，當前就業形勢總體穩定，但就業總量壓力不減、結構性矛盾突出、新因素增加的情況也值得重視。



以下為文字實錄：



新京報記者：問一個和就業有關的問題。最近國內外有人認為，今年中國經濟下行壓力偏大，隨之而來的就是就業問題，就業形勢也會變得非常嚴峻。請問張部長，今年就業形勢果真如此嗎？如果這樣，人社部打算怎麼辦？謝謝。



張紀南：謝謝你對就業問題的關心，就業涉及到千家萬戶。總書記強調，就業是最大的民生。去年的就業工作在各方面的努力下，取得了積極進展，就業局勢總體上保持了穩定。可以從兩方面來說：一是新增就業人數。去年城鎮新增就業人數達到1361萬人，同比增加10萬人，這是連續第6年新增就業超過1300萬人。二是失業率指標比較低。去年年末城鎮登記失業率是3.8%，調查失業率是4.9%，同比都是下降的。



就業形勢總體穩定，但是有一些情況也要引起重視：一是就業總量壓力不減。大家知道，我們國家有近14億人口，其中有9億勞動力，這既是就業的壓力，同時也是巨大的人力資源。



二是就業的結構性矛盾凸顯。也就是說，招工難和就業難並存。



三是新的影響因素還在增加。中央把穩就業放在了“六穩”的首位。政府工作報告作出了具體部署，而且專門強調實施就業優先政策。怎麼理解？我個人理解，關鍵是“優先”這兩個字，至少有兩方面的“優先”。一是目標導向優先。把就業作為經濟發展的優先目標。二是政策支持優先。主要是宏觀政策層面，比如產業政策、財稅政策、貨幣政策、教育政策綜合發力。

