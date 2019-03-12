大灣區規劃擴大青年科創空間　澳門加大支持

中評社北京3月12日電／據《澳門日報》報道，澳門科學技術發展基金行政委員會主席馬志毅表示，將有助擴大青少年科創及青年內地創新創業與合作的範圍，澳門科技發展基金將一如既往作出配合，加大對國家重點實驗室的支持以至各領域的工作。



支持澳科創發展



馬志毅表示，自2005年科技部和澳門簽訂了內地與澳門成立科技合作委員會，包括澳門三所大學在內，就中醫藥、節能環保、電子信息、科技普及和海洋五個重點領域分別組成小組及開展有效合作，目前已先後舉辦了12次會議。



在此基礎上，隨著《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式出台，以及提出將科技創新放在重要位置，要將大灣區打造成國際科技創新中心，未來將進一步加強澳門與內地在科技各領域的合作。



科技成果轉產業



馬志毅指出，大灣區要打造國際科技創新中心，以“廣州——深圳——香港——澳門”科技創新走廊為主軸，澳門現有的四所國家重點實驗室將進一步發揮功能，推動澳門參與其中，科技發展基金亦將加強對國家重點實驗室的支持。



他相信，澳門青少年日後在科創領域以至與內地創新創業的合作範圍較過往更廣，科技基金一如既往作出配合。同時鼓勵高校與內地企業或科技公司加強合作，因應市場問題將澳門創新研發的科技成果在內地轉化成產業。



（來源：中國新聞網）