傅政華：用法治維護好人民群眾生命安全

司法部部長傅政華答記者問（中評社 林艶攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）“部長通道”於3月12日上午繼續開啟，司法部部長傅政華在回應記者提問時表示，關乎民生的食品安全問題，將在完善立法、做好行政執法和刑事司法工作和加強在食品藥品安全領域的普法和督查工作三個方面加大工作力度，用法治維護好人民群眾生命安全和身體健康。



文字實錄如下：



人民日報社記者：前不久，中央全面依法治國委員會第二次會議對食品藥品重大安全問題拿出治本措施，今年中央全面依法治國委員會辦公室將如何推動落實？



司法部部長傅政華：食品藥品安全問題是黨中央、國務院始終高度重視的問題。習近平總書記曾經多次作出指示，要求我們一定要抓好食品藥品安全工作。在中央全面依法治國委員會第二次會議上，習近平總書記特別強調，用法治維護好人民群眾生命安全和身體健康。這為我們做好食品藥品安全工作指明了方向，提供了根本遵循。



食品藥品安全事關14億人民，是基本民生問題，是重大公共安全問題。在這方面，中央全面依法治國委員會辦公室和司法部，都將全力推進維護我國食品藥品安全工作。總體看，我們國家食品藥品安全的形勢是逐步提升、穩步向好的，但問題也是突出的。針對這些問題，我們將在以下幾個方面加大工作力度：



第一，完善立法。良法是善治的前提，我們針對食品藥品領域違法犯罪成本低、處罰寬鬆軟的問題，要加強對法律的立改廢釋。另外，我們針對食品藥品安全領域相關法律該嚴的不嚴、該重的不重、該硬的不硬的問題，要不斷強化改進措施，真正使法律長出牙齒，成為帶電的高壓線，維護好人民食品藥品的安全。



第二，我們要做好行政執法和刑事司法的工作。首先，我們要堅決查處人民群眾在食品藥品安全領域的每一起舉報。另外，我們要把行政執法和刑事司法緊密銜接起來。同時，我們要加大對突出問題的專項整治，重拳出擊、重點治亂。



第三，我們要加強在食品藥品安全領域的普法和督查工作。首先，我們要加強對食品藥品安全領域企業、法人和職工依法守法的宣傳，使他們能夠依法經營，不斷強化合法意識。其次，我們要不斷強化以案釋法、以案普法的工作。三是，我們要在實踐中不斷強化監督督查工作。中央全面依法治國委員會辦公室今年將加大在食品藥品安全領域對執法的督查，並且將督查結果向全社會公布，接受人民的監督。我們將用最嚴謹的標準、最嚴格的監管手段、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責來推動我國食品藥品安全領域持續向好，使人民更滿意，讓群眾吃得安全、用得放心。謝謝大家。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：秦正陽 實習記者：毛成勛）