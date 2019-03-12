鄂竟平：今年長江可能發較大洪水

水利部部長鄂竟平（中評社 張爽攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議。會議結束後，國務院部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。水利部部長鄂竟平在回答記者提問時表示，根據今年的防汛預測預報，夏天降雨是南多北少，極端天氣事件有可能偏多，水旱災害因此就會偏重。因此，長江今年有可能發較大的洪水。



以下為文字實錄：



湖北日報記者：我有四個問題想問部長。最近幾年，我國異常氣候現象增多，防汛抗旱一直面臨較大壓力，在湖北尤其明顯。請問部長，今年我國的防汛抗旱總體形勢怎麼樣？長江流域是否會面臨大的洪澇威脅？水旱災害防治劃到應急管理部之後，水利部將在防汛抗旱方面承擔哪些職責？如何避免多頭管理？謝謝。



鄂竟平：大家都知道，去年在黨和國家機構改革中，防汛抗旱的職能發生了重大變化，主要是國家防汛抗旱總指揮部由水利部劃到應急管理部。我認為，這個改革改得很科學，改得好。因為這麼改了之後，就可以實現優化、協同、高效，在防汛抗旱職能上劃分得更清晰了，也更專業了。例如，我們水利部按照新的職能，在防汛抗旱上，我們主要承擔水利工程的運行和調度。毫無疑問，這一定是我們水利部的強項，也是我們的專業。應急管理部主要承擔應急搶險和應急避險，所謂應急避險就是當發生洪水的時候，應急轉移受洪水威脅的群眾。這兩項職能，毫無疑問，對應急部來講也是它的強項、它的專業。你們想，一次機構改革，兩個部門都能夠充分發揮自己的強項去履行職責，這樣的改革一定是科學的，一定是為大家所接受的。



關於今年的防汛，前幾天我們和中國氣象局搞了一個預測預報，結果不是很好，結論是今年氣象水文年景總體偏差。夏天降雨是南多北少，極端天氣事件有可能偏多，水旱災害因此就會偏重。尤其這位記者說的長江，長江就是降雨“南多”的區域。因此，長江今年有可能發較大的洪水。當然，這都是預測預報了，特別是在中下游。因此，今年防汛更不能掉以輕心，水利部要更加兢兢業業、如履薄冰。我們要超前備汛，寧可十防九空，絕不一次放鬆。



我們要按照習近平總書記“兩個堅持、三個轉變”的防災減災救災理念，按照新的職能，突出強化三個方面的工作：



第一，突出強化洪水的預測預報和預警工作。也就是努力延長預報期，提高預報精度。

