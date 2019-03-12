大華網路報：民意將如何選擇兩岸關係

蔡英文 中評社香港3月12日電／蔡英文最近頻頻在兩岸關係上擺出對抗姿態，並尋求美、日支援，顯係認為如此有利其迎向2020年大選。但是若謂民眾願意選擇一個無力化解兩岸軍事對峙、反而陷台灣於兵凶戰危的執政黨，實在是令人懷疑的。



大華網路報今天“點評”文章說，蔡英文要競選連任的消息，是於2月19日最先透過美國媒體CNN獨家宣佈的，這是刻意向美方發出報到信號。她同時在回答提問時表示，台灣能夠承受大陸第一波軍事攻擊，然後期待“全世界其他國家共同站出來對中國做很強烈的表示和壓力”。無疑她最期待站出來的國家是美國。對其此番談話，美國也好、其他國家也好，都沒有任何反應。



事實上，自從1979年美國片面廢除和台灣的軍事協防條約後，即未曾就協助台灣安全開過可以任由台灣填寫的空白支票，自無可能沒有條件地正面回應蔡英文的期待。何況所謂各國指向大陸的強烈表示和壓力，屆時挽救得了台灣的危急嗎？



蔡英文卻又接著向日本釋放信號。她於3月2日透過日本產經新聞獨家宣佈，希望台日雙方開展安全事務對話。隨即遭到日本外務省普通官員否定，日本外相河野太郎與內閣官房長官菅義偉更相繼出面指出，只和台灣維持非政府關係。或許蔡及其團隊求的是只要日本不做任何反應，就可達到對台灣內部宣傳的效果，但這未免過度昧於日本正積極改善和大陸關係的現實。