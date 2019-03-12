張紀南：保證養老金按時足額發放

人力資源和社會保障部部長張紀南（中評社 張爽攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議。會議結束後，國務院部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。人力資源和社會保障部部長張紀南在回答記者提問時表示，綜合降費舉措主要目的是減輕企業負擔、增加企業活力，推動經濟發展；同時，隨著社保基金的“蛋糕”就會越做越大，形成良性循環，能夠保證養老金按時足額發放。



以下為文字實錄：



大眾網海報新聞記者：您在回答剛才提問時，提到了降低社保費率。我們注意到，在今年政府工作報告中提到了若干條有關降低社保費率的舉措，這是給企業減負，受到企業普遍歡迎。但是我們也聽到一些擔憂，就是擔心這些舉措會不會影響社保基金的持續運行？請問張部長，對此您怎麼看？國家又是出於什麼考慮出台這些舉措的呢？



張紀南：這個問題提得很有針對性，社會關注度也很高。這次中央採取降費率的舉措，尤其是養老保險單位繳費費率可以降到16%，最多的省份可以降4個百分點，力度是比較大的。我認為，這些綜合降費舉措主要目的是減輕企業負擔、增加企業活力，推動經濟的發展。



大家知道，發展是硬道理，是解決一切問題的根源。一方面，從現實來看，由於一些歷史原因，我們國家的社保名義費率是偏高的，有一定降費空間。另一方面，從長遠來看，降低費率以後，企業有了活力，可以不斷擴大再生產，擴大就業，而且門檻降低了，就業的人就會越來越多，參加社保的人也會越來越多，社保基金的“蛋糕”就會越做越大，形成良性循環，必然進一步增強社保制度的可持續性。



對於有些同志擔心社保費率降低以後養老保險待遇的發放問題，在這裡我可以明確告訴大家，我們有能力確保養老金按時足額發放。政府工作報告也明確，今年還將繼續適度提高退休人員基本養老金，實現養老金“15連調”，讓廣大退休人員共享改革發展成果。



我想介紹三個方面的情況，供大家比較判斷：第一，當期收大於支。經過反覆測算，降費率以後，總體上仍能夠保證基金收大於支。第二，累計有結餘。按照最新數據，目前我國企業養老保險基金累計結餘4.78萬億元，有比較強的保障能力。第三，戰略有儲備。全國社保基金已經有2萬億元左右的戰略儲備，今後還會繼續加大劃轉部分國有資本充實社保基金的力度。同時，還將綜合採取一系列措施，實現社保基金可持續。綜合以上情況，我們能夠保證養老金的按時足額發放，請大家放心。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：王若舟）