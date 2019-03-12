沈智慧：蔡英文打“兩岸對立牌”是沒戲唱了

中國國民黨立委沈智慧。（中評社 林谷隆攝） 藍委沈智慧12日上午召開記者會，宣布媒合慈善機構捐贈20萬元給予台中市東區育英國中籃球隊。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月12日電（記者 林谷隆）蔡政府日前召開“國安會議”，反制大陸拋出的“一國兩制台灣方案”。中國國民黨“立委”沈智慧接受中評社訪問表示，蔡英文是為了2020選舉製造籌碼，知道自己治國無方，將台灣搞到民不聊生，力拼連任，只能將選舉主軸拉回政治議題，這是民進黨的慣用伎倆，也代表民進黨已經無路可走，但是太早打出“兩岸對立”牌，已彰顯蔡是困獸之鬥。



蔡英文日前召開“國安會議”，提出反制“一國兩制台灣方案”指導綱領，做為“國安”團隊及行政部門的行動準則，其內容包括兩岸、民主法制、經濟、外交、安全、國防、社會等七個面向。



藍委沈智慧12日上午召開記者會，宣布媒合慈善機構“桂田功德林”，捐贈20萬元給予台中市東區育英國中籃球隊，作為培訓經費與經濟弱勢選手營養金。會後，針對蔡政府召開“國安會議”，提出反制“一國兩制台灣方案”指導綱領等議題接受中評社訪問。



沈智慧表示，台灣各行各業百業蕭條，各階層人士都被蔡政府得罪光了，所以民進黨再次搬出兩岸對立的“神主牌”，除此之外已經無計可施，這是民進黨最後一張王牌，但是距離選舉還有10個月，現在民進黨打這張牌，也打得太早了，最後民意反映彈性疲乏，蔡英文也就沒戲唱了。



沈智慧提到，絕大多數台灣人民都是支持維持現狀，大陸提出“一國兩制”，我們當然也有我們的主張，就是支持一中之下的九二共識，這是基本底線。蔡英文現在全力反擊一國兩制，當然是想要激化深綠、獨派人士的不滿，把他們招回支持民進黨，來掩蓋施政無方的民調下滑。



民進黨兩岸對立牌會不會奏效？沈智慧評估，仍有待觀察，因為台灣人民已經厭惡政治，他們要的是經濟繁榮與更好的生活，現在蔡政府拚經濟沒有成績單，只能在兩岸議題作困獸之鬥。將下來國民黨還是會以發展經濟為號招，全力爭取2020重新執政。