張亞中提年改政策　勞動者統一標準繳領

張亞中召開“年金改革大政策”記者會。(中評社) 中評社台北3月12日電／台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中今日召開“年金改革大政策”記者會，主張所有勞動者用統一的標準繳領“退休金”與社會福利性質的“年金”，他2020若當選，將發動廢除現有年金改革版本的公投。



已表態爭取中國國民黨2020提名的張亞中今天上午在孫文學校召開“年金改革大政策”記者會，與會人士包括：中華婦女黨副主席、勞保處處長孟藹倫，退警總會警聲雜誌社社長、警專前校長陳連楨，前國民黨“立委”邱毅。



張亞中在記者會中提出五大主張：（一）年金改革大政策；（二）公佈已製作的六集短片，以駁斥民進黨政府年金改革的謊言。（三）提出真正的年金改革計劃，即所有勞動者用統一的標準繳領“退休金”與社會福利性質的“年金”。（四）宣示當選後即刻廢除侵占人民財產權的現有版本。（五）宣示取得國民黨“總統”參選人後，立刻以國民黨名義發動廢除現有版本的公投。



張亞中說，不同於國民黨太陽們在年金改革政策上的被動，他明確表示軍公教警消的退休金是財產，政府不可魚目混珠的以“年金改革”為名爭奪軍公教警消的退休金。為此，本人已經製作的六集短片，以駁斥民進黨政府年金改革的謊言。



張亞中也批評國民黨的太陽們在參選前對年金改革的立場，“不積極、不主動、沒主張”，決定參選後，才提出“二次年金改革”，但內容不明。而他決定參選前，就有以下明確的立場：一、第一時間呼籲國民黨拒絕接受違憲、違法的軍公教年金改革，並希望國民黨能夠宣誓，重新執政後即廢除。二、去年（民國107年）二月起發動公投連署廢除軍公教年改案，第一階段通過，但因“中選會”技術性阻撓，無法進人第二階段。



張亞中在記者會中提出以下的主張：



違憲剝奪軍公教退休金的法律必須作廢。



軍公教退休後領的是應得的“退休金”，不是“年金”。退休金為工作所得的財產，年金是社會福利的一部分，兩個是不同的東西。

