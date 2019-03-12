寧吉喆：GDP核算數據是科學可靠的

國家統計局長寧吉喆答記者問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議。會議結束後，國務院部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。國家統計局長寧吉喆表示，我國的國民經濟核算體系已與國際接軌，採取了三種方法核算GDP，形成了國民經濟核算的五大表系，實行多種方式並行的統計核算數據調查體系，落實了三大核算改革任務，還積極推進了新經濟，包括平台經濟、數字經濟的統計探索。



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中國信息報記者：統計數據越來越受到人們的關注。比如GDP，人們不僅關注數據本身，也更關注它的計算過程和方法。請問寧局長，目前我國GDP核算採用的方法和基於的數據能否和國際接軌？我們是怎樣保證它的科學性和準確性？



寧吉喆：我國國民經濟核算體系經過改革開放40年的改革，已經取得了顯著成績。特別是黨的十八屆三中全會以來，對統計核算提出了新的改革任務，也取得了積極進展。可以說目前國民經濟核算體系與國際規範已經接軌，GDP核算數據是科學可靠、國際可比的。這一點在聯合國、世界銀行、國際貨幣基金組織、經合組織中都是得到認可的，我們已經加入了國際貨幣基金組織的數據公布特殊標準，SDDS，一般人們把這個稱為“統計入世”。所以這一點請大家放心。