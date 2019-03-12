吉里巴斯有危機？蔡政府：邦交穩固

李憲章強調與吉里巴斯邦交穩固。（中評社 資料照） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）針對蔡英文訂3月21日啟程的“海洋民主之旅”沒有訪問吉里巴斯一事，“外交部”發言人李憲章上午回應，吉國政府與民眾其實都很期待蔡造訪，因此“外交部”希望能在7月再度安排前往，參與吉國獨立建國40週年慶祝活動；至於雙邊關係，“外交部”強調，台灣與吉里巴斯的邦交穩固。



蔡英文將率團展開“海洋民主之旅”，訪問太平洋“友邦”帛琉、諾魯、馬紹爾群島，但因剛好碰到吉里巴斯“總統”馬茂（Taneti Maamau）須到斐濟主持南太平洋大學畢業典禮，因此雙方相互理解，同意另外商定時間造訪。



蔡英文去年4月訪問非洲“友邦”史瓦帝尼，卻未安排訪問同在非洲的另一邦交國布吉納法索。當時“外交部長”吳釗燮在“總統府”宣布蔡出訪行程時表示，聯繫過程中，由於布國總統“有重要國際行程，不方便接待”，因此未安排訪問，但雙方都誠摯邀請擇期互訪。但去年5月底，布國即宣佈與台灣斷交並與中國大陸建交。



“外交部”發言人李憲章表示，台灣與吉里巴斯的合作關係，正是聚焦在人才培育領域，因此台灣特別能夠體諒、也能充分理解吉國總統必須前往斐濟的原因，尊重他對出席該校畢業典禮的承諾。



李憲章強調，吉里巴斯整個政府部門或民眾，對蔡英文出訪到吉國去都抱持高度的期待，而且非常重視，我們跟吉里巴斯的邦交是穩固的。



李憲章進一步指出，今年7月適逢吉里巴斯獨立建國40週年，台灣正著手規劃組團前往慶賀相關事宜，希望屆時能再度安排蔡出訪。



蔡英文此行出訪的三個太平洋島國，根據台“外交部”網站的資料，帛琉陸地面積487平方公里、人口約2萬；諾魯面積21.2平方公里，人口1萬；馬紹爾群島陸地181.3平方公里，人口約7萬5千。三國總人口約10萬5千人，還不及台北市一個區的人口。



吉里巴斯：陸地面積811平方公里、人口11萬人。