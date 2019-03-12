寧吉喆：我國經濟運行總體平穩，趨勢向好

國家統計局長寧吉喆答記者問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議。會議結束後，國務院部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。國家統計局長寧吉喆綜合生產、消費、物價、就業、外貿外匯和市場預期五個方面分析了中國的經濟走勢，認為我國經濟運行總體平穩，趨勢向好。



文字實錄如下：



新華社記者：我們注意到，不久前的地方兩會上有部分省區市下調了2019年的GDP增長目標。有機構認為，2019年對中國來說，或是國際金融危機以來預測前景最為悲觀的一年。請問，從今年頭兩個月的經濟數據看，您如何看待2019年中國經濟走勢？



寧吉喆：這是非常現實的問題，人代會上我也聽到類似的反映。應該說經濟增長的預期目標，6%—6.5%，這在世界主要經濟體當中，可以說是最高的增長速度，前幾位的主要經濟體很難達到這個增速。中國經濟總量已經很大了，即使從我國實際出發，這也是一個中高速的增長。保持經濟增長處於合理區間，有利於保就業和增收入，改善人民生活，有利於調結構、增效益，推動高質量發展，也有利於強市場、擴消費，與世界各國互利發展。



今年1－2月份統計數據正在集成當中。3月14日，國家統計局將按時發布1－2月份的經濟數據。從目前已經知道的部分數據來看，今年1－2月，我國經濟運行開局總體向好。



一是生產總體向好。農業生產基礎穩定，冬小麥和設施農業的生產情況較好。工業生產總體平穩。春節以後，電力生產逐漸加快，2月份發電量同比增長6.7%。3月1日－10日，電網公司提供的日均發受電量增長率達到了11%。服務業生產持續增長，增長比較快的是信息服務業、商務服務業這些現代服務業。



二是消費總體向好。大家知道，春節期間，全國零售和餐飲企業銷售額跟去年同期相比增長了8.5%，旅遊收入同比增長了8.2%，電影票房58.4億元，創歷史新高。從消費特點看，服務消費繼續快於商品消費，農村消費快於城市消費，特別是線上線下融合發展的新消費發展很快。



三是物價和就業總體平穩。物價數據已經公布，1－2月份，CPI居民消費價格指數同比上漲1.6%，其中鮮菜、鮮果、水產品、豬牛羊肉價格溫和上漲，這些都是與人民生活密切相關的。PPI工業生產者出廠價格指數同比上漲了0.1%，上游產品的價格漲得低一點，有利於減輕下游產品成本壓力。就業總體是平穩的。根據國家統計局對於22個省企業返崗復工情況的調查，春節後，八成以上企業，員工返崗復工率超過90%。



四是外貿外匯總體向好。這個數據已經公布了，1－2月，貨物進出口總額同比增長0.7%，實現了正增長。剔除春節因素後，今年2月份進出口總值同比增長10.2%，其中出口增長7.8%，進口增長12.9%。3月初以來，進出口增長20%以上，當然這裡邊也有階段性因素的影響，但勢頭是很好的。大家知道，國家外匯儲備2月底達到了3.09萬億美元，連續4個月上升。



最後，市場預期總體向好。2月份製造業PMI指數中的新訂單指數回升到50.6%，上升了1個百分點，這是反映生產市場預期的。反映消費預期的消費者信心指數，2月份達到了126，環比上升了2.3個點。反映金融市場預期的上證指數今年以來漲幅在20%左右。所以從上述五個方面看，今年年初以來，我國經濟運行總體平穩，趨勢向好。謝謝大家。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：毛成勛）