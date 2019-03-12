大咖財經藍委挺自經區　籲綠勿逢韓必反

藍委曾銘宗（中）、費鴻泰（左）、賴士葆（右）今天上午舉行“三問蔡政府：為何反對自由貿易經濟示範特區？” 記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月12日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨三位大咖財經“立委”曾銘宗、費鴻泰、賴士葆今天上午舉行“三問蔡政府：為何反對自由貿易經濟示範特區？” 記者會，要求蔡政府不要“逢韓必反”、“逢韓必卡”。民進黨沒有財經大腦，真是悲哀！



曾銘宗曾任馬政府“金管會主委”與“財政部次長”、費鴻泰原為台北大學統計學系副教授、賴士葆曾任政治大學企業管理研究所專任教授兼所長。



馬英九執政時國民黨曾提出《自由經濟示範區特別條例》但未能通過，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜日前再提自由經濟示範區構想遭蔡政府否決，“行政院長”蘇貞昌上午出席“立法院”院會時更說有4個不可行，不符合國際經濟潮流。



國民黨“立委”曾銘宗、費鴻泰、賴士葆舉行記者會提出反駁，並向蔡政府提三問，是否不想拚經濟，只想拚政治？連綠委搞不清楚也瞎起鬨，民進黨沒有財經大腦，真是悲哀！



曾銘宗、賴士葆、費鴻泰表示，他們提出《自由經濟特區》草案，是將馬政府時期的《自由經濟示範區》草案依照環境調整修正，希望能實現韓國瑜說的“貨出得去、人進得來”的口號目標。



費鴻泰說，蔡政府提出五加二的構想，但3年過去了，對產業、年輕人有什麼幫助？國民黨雖然在野，不願看到國家沒有希望、年輕人沒有未來，所以提出經濟特區的草案，希望台灣能找到一個方向，結果被執政黨說他們只有“韓腦”，他要正告民進黨，“你們沒腦不代表我們沒腦”，不妨在台北、台中和高雄三個港先做示範區，做個一兩年再跟其他地區對照，再推行到全台。



賴士葆指出，民進黨執政3年來沒有提出什麼偉大的經濟建設計劃，只會拚命鬥爭國民黨，“逢韓必反”、“逢韓必卡”就是蔡政府現在的寫照，因為反對韓國瑜才有聲量、才會上版面，蔡政府的老闆才會高興，現在大小官吏以取悅蔡英文為第一志業，何其悲哀？呼籲選民，2020大選想拚經濟的跟國民黨走，還想繼續拚鬥爭清算的歡迎去跟民進黨。



曾銘宗說，台灣現在經濟很悶，蔡政府只會拚政治，執政黨根本還沒看到草案內容就死命反對，根本就是為反對而反對，民進黨沒有財經大腦真的很悲哀，也不想拚經濟，各部會反對的理由根本不成理由，呼籲政府2020選舉不要再操作統獨騙選票，應該要拚經濟。