蔡提反制台灣方案綱領　鄭文燦稱最嚴正聲明　

鄭文燦。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月12日電（記者 黃文杰）針對蔡英文昨召開“國安”高層會議，提出因應及反制“一國兩制台灣方案”的指導綱領，民進黨桃園市長鄭文燦今日上午受訪稱，我們台灣本來就該在不受武力威脅條件底下，保留下一代自由選擇的權利，這也是做一個“總統”最嚴正的聲明。



針對大陸領導人習近平在“告台灣同胞書”40周年紀念談話中，明白揭示統一進程，蔡英文除了對大陸嗆聲，指大陸“惠台利民”的融台政策，為實現“一國兩制台灣方案”鋪路，也提出七個反制綱領，涵蓋兩岸、民主法制、經濟、外交、安全、國防、社會共七大面向。



在兩岸和法制方面，將全面檢視兩岸交流相關規定的落實，作為行政部門行動準則，並將立即修正《兩岸關係條例》，強化民主監督程序與防衛機制，重建兩岸交流秩序。



中原大學“知行領航館”上午舉行落成剪綵暨感恩典禮，鄭文燦也出席，會後接受媒體採訪，被問到怎樣看蔡英文提出七個反制綱領？



鄭文燦表示，台灣最大的價值就是民主的體制，主權在民的原則，我們台灣本來就該在不受武力威脅條件底下，保留下一代自由選擇的權利，這是做一個“總統”最嚴正的聲明，也是國人的共識，台灣未來不管怎麼走，應該保留給下一代自由選擇未來的權利。