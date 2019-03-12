鄂竟平：農民喝不上足量合格的水就不是小康

水利部部長鄂竟平（中評社 張爽攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議。會議結束後，國務院部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。水利部部長鄂竟平在回答記者提問時表示，當前農村供水工程存在較多問題，但農村飲水安全是廣大農民對美好生活的向往，農民如果喝不上足量合格的水，那就不是小康。因此，今後水利部只能是全心全意、竭盡全力地去破解這些問題。



以下為文字實錄：



農民日報記者：李克強總理在作政府工作報告時提出，今明兩年要解決好飲水困難人口的飲水安全問題，提高6000萬農村人口供水保障水平。請問，水利部將採取哪些措施使6000萬農村人口盡快告別飲水難？



鄂竟平：謝謝你這麼關心廣大農民朋友。李克強總理在作政府工作報告時對農村飲水安全提出了非常明確、非常具體的要求。對此，我們水利部還是有些壓力的，因為當前還面臨著不少問題。



經過幾十年的努力，我們國家已經建立起比較完整的農村供水體系，這個體系可以服務9.4億農村人口，自來水普及率已經達到81%，基本上實現了農村全覆蓋，成就顯著。但是隨著經濟社會的發展，這幾年不斷冒出了一些新的問題。比如說現在正在運行的農村供水工程，有相當一部分是二十幾年前修建的，標準低並且老化，供水保證率不斷降低。再比如，隨著經濟社會的快速發展，各方面用水都在增加。因此，農村供水水源地的來水在不斷減少，供水保障率也在下降。同時還有水污染的問題，水污染的問題這幾年越來越多。此外，還有一些社會問題，比如現在大量的農民工進城，造成一些農村供水工程設施設備閑置。農村供水工程的供水能力剛才我說是9.4億人，實際現在在農村常住的還不到6億人，這就導致水費不能足額收繳，影響工程的正常運行維護。但是這些閑置工程又不能廢棄，因為大家知道，過年過節時，我們的農民兄弟還要回家，這是一個“兩難”選擇。諸如此類問題確實還不少，有些問題解決起來還是比較難的，因此，我們水利部有壓力。



但是面對這些問題，我們的態度非常明確，那就是不管有多難，一定要下決心去解決它，不能含糊。因為習近平總書記明確講，人民對美好生活的向往就是我們的奮鬥目標。習近平總書記還說，小康不小康，關鍵看老鄉。我們理解，農村飲水安全就是廣大農民對美好生活的向往，農民如果喝不上足量合格的水，那就不是小康。因此，今後水利部只能是全心全意、竭盡全力地去破解這些問題，不能有什麼其他別的選擇。今年我們要重點做這麼四件事。

