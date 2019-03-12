桃園中原大學開智慧製造館　機器人拉小提琴

中原大學“知行領航館”啟用，裡面有人工智慧等軟硬體核心技術，現場並用機器手臂拉小提琴。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月12日電（記者 黃文杰）位於桃園中壢的中原大學上午舉行“知行領航館”落成剪綵暨感恩典禮，這是桃園首座國際級智慧製造場域，有國際級的工業 4.0示範基地及完整產學合作服務與創業育成空間，裡面有機器人和人工智慧等軟硬體核心技術，現場可以看到與聽到，機器手臂拉小提琴，彈奏《卡農》優美旋律。



民進黨桃園市長鄭文燦上午專程出席活動，給予祝賀，中原大學董事會董事長白培英、校長張光正、“科技部次長”許有進、華新麗華公司董事長焦佑倫、實英實業集團董事長邱秋林等人也在場，一起見證歷史。



中原大學“知行領航館”融合物聯網、雲端平台、大數據、機器人、3D列印、網宇實體、智慧製造和人工智慧等工業4.0軟硬體核心技術，將可加速協助台灣及國際產業創新轉型與創業，成為桃園“亞洲·矽谷”智慧科技應用之重要場域，也是未來產業精英人才重要培育基地。



中原大學是以基督立校，凡是新建大樓落成啟用，有別於一般焚香祝禱儀式，會邀請校牧室主任高欣欣帶領會眾，一起向上帝感謝，會場也安排教職員詩班獻詩《耶穌愛我》。



中原校長張光正致詞結束提到，他不會祝福大家萬事如意，因為不可能每個人做事，不可能不會遇到困難，但中原大學以信仰為根基，有主可以倚靠，一件件困難克服。



民進黨桃園市長鄭文燦接著致詞，上帝不會實踐每個人願望，但是努力的人上帝會應許，中原大學的努力，會一件件實踐。