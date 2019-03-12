童建明：形成保護未成年人的合力

最高人民檢察院副檢察長童建明回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議。會議結束後，國務院部門負責人繼續亮相“部長通道”，

接受集體採訪。最高人民檢察院副檢察長童建明在回答記者提問時表示，孩子的傷是全社會的痛，未成年人司法工作要求專業化和社會化緊密結合，形成保護未成年人的合力，共同呵護祖

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以下為文字實錄：



未來網、中國少年報記者：我們注意到，近日來，多位代表委員呼籲加大女童保護力度，同時也加強兒童預防性侵教育的力度。最高檢工作報告中也提到，2018年向教育部發出一號檢察建議。請問，建議發出後收到哪些效果？此外，近年來低齡未成年暴力事件頻發，有人說檢察機關對未成年罪錯行為保護力度過大、懲戒力度不足。對此，您是怎麼看待的？謝謝。



童建明：未成年人司法保護工作涉及到兩個方面，一個是被害，一個是侵害。侵害未成年人權益的犯罪和未成年人的犯罪，對未成年人的司法保護是這兩個方面。近年來，這兩個方面的案件都持續高發。孩子的傷是全社會的痛。我國有3億多未成年人，所以加強對未成年人的司法保護工作，關乎億萬家庭的幸福。過去一年，檢察機關把未成年人的司法保護工作擺到了更加突出的位置。去年10月，最高檢從一起向最高法院提起抗訴獲得改判的強姦猥褻兒童案中，分析我們這些年辦理未成年案件存在的問題，向教育部發出了一份檢察建議，建議教育部加強對學校安全的管理，加強預防性侵兒童和中小學生的工作，這在最高檢歷史上還是第一次，就是由最高檢直接向國家部委發送檢察建議，這是第一次。所以張軍檢察長在報告中提到這是一號檢察建議。



教育部對最高檢的檢察建議高度重視，組成了專門研究小組來落實對青少年的保護。各級教育行政部門也上下聯動，正在落實預防性侵害未成年人的教育保護制度，落實校園性侵強制報告、女童宿舍封閉管理等制度。檢察機關按照誰執法、誰普法的要求，加強校園普法工作。我們全國四級檢察院，有1796名檢察長擔任了中小學的法治副校長，最高檢首席大檢察官張軍檢察長擔任了北京二中法治副校長。