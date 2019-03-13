教育部長談減負：寶寶不高興 後果很嚴重

教育部部長陳寶生（中評社 張爽攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）2019年兩會最後一場“部長通道”採訪活動12日上午在人民大會堂舉行，共八位部長走上通道，回答記者提問。教育部長陳寶生在回應學生“減負”問題時說，“負擔重如山，孩子不能健康成長，我們的學生會不高興的，學生不高興就是寶寶不高興，寶寶不高興，問題很嚴重。所以我們要持之以恒地治理下去，不獲全勝決不收手。”部長說出網絡流行語“寶寶不高興”，記者席笑聲一片。



去年教育部重拳打擊校外培訓機構，校內負擔減輕了，但卻出現了“學校減負社會增負、老師減負家長增負”問題，很多家長反映有些作業超出學生能力範圍。



陳寶生說，“我不敢想象，沒有負擔，中國教育將會怎樣，全是負擔，中國教育將會怎樣。教育本來就是一個負重前行的事業，我們現在進行的就是減輕過重課業負擔。”



陳寶生認為，課業負擔過重是一個“多因一果”的綜合征，原因是多方面的，要多方面發力，綜合整治。



陳寶生表示，減負要從學校、老師、政府、家長（家庭）和社會幾方面入手。從學校的角度講，要堅持正確的辦學方向，嚴控課程門類和總課時，解決開哪些課、開多長時間這個問題。嚴控課程容量和難度，也就是說，每門課講多少內容，講到什麼水平。同時嚴控非零起點教學。



“大家可別小看這一點，這個非常重要。”陳寶生說，現在家長們都喜歡搞“超前教育”，孩子還沒上學就教了很多知識，以為這樣學生就能健康成長，實際上不是。學生一張白紙交給老師，老師好畫最新最美的圖畫。非零起點教學，就是在這之前左一套、右一套，把孩子畫得“五花八道”的，這會影響孩子健康成長的。“這叫什麼呢？打個比喻，這叫做‘張飛畫扇子，愁死齊白石。’我們要嚴禁這種事情發生。”



陳寶生說，就老師來說，要辦好兩件事。一件事，嚴格依照大綱和課程表教學。大綱是管內容的，課程表是管各門課程相互關係的，是教育規律的體現。另一件事，嚴控作業數量和難度。難度就是不要給孩子們出刁鑽古怪的題，多出一些師生友好型的題，這樣就可以解決家長代做的問題了。



陳寶生表示，就政府來說，主要是要在質量標準、課程教材、考試招生、評價體系以及素質教育引導等方面深化改革，從根本上解決負擔過重的問題。還要推進城鄉義務教育均衡發展，為減負奠定基礎。

陳寶生認為，就家長來說，家長要有科學的教育理念，對孩子要有合理的預期。要孩子做到的，家長首先做到，要孩子不做的，家長首先不做，家長做不到的決不強迫孩子做，孩子想做的，理性引導孩子做。



陳寶生說，就社會來說，一是不要傳播似是而非的那些所謂的教育理念。二是不要給一些不良機構做代言人。三是不要給一些號稱懂得教育的“大忽悠”助力。“今天我們面臨的現實是，十個人談教育，會產生十一、十二個觀點。所以一定要警惕這些‘忽悠’。社會環境非常重要，環境好了，祖國的花朵就會開得更燦爛，祖國的幼苗就會成長得更健康。”



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援記者：王若舟）