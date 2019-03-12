陸昊：生態產品是最大的公共品

自然資源部部長陸昊（中評社 張爽攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議。會議結束後，國務院部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。自然資源部部長陸昊在回答記者提問時表示，通過機構改革，部分領域的監管標準得到了有效統一，今後，自然資源部將著力解決突出問題，主動接受重大挑戰，不斷推動生態文明建設。



以下為文字實錄：



香港經濟導報記者：自然資源部作為新整合的超級大部，請問現在整合得怎麼樣了？還有以前存在的規劃不統一、標準不統一等問題，是否得到了改善？您作為超級大部的首任部長，請透露一下今後工作的著力點。



陸昊：非常感謝媒體朋友關注我們的工作。我想從三個角度回應一下這個問題。



第一，我們部的組建背景。媒體朋友們可能注意到了，在去年公布的中共中央《深化黨和國家機構改革方案》中，在組建自然資源部那一段裡，第一句話就是“建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計”。我們理解，組建自然資源部是以習近平同志為核心的黨中央深入推進生態文明建設的重要舉措。這裡既體現出黨中央對生態文明建設、對中華民族永續發展的深遠歷史考量，也體現了黨中央從更深層次、更科學的治理機制來解決當前生態保護和自然資源開發利用中存在的突出問題。



在實踐中，我們也感到，一些部門職責分散或者交叉，很難從山水林田湖草作為整體的生態系統角度，從國土空間整體角度進行管控和治理。再比如，當前也有很多問題，只從事後的違法違規角度進行處罰是不夠的，需要從更深層次完善體制機制。經過一年來的努力，我們已經解決了一些突出問題，還有一些問題需要繼續努力。比如，陸海分界線的標準長期沒有得到統一，現在已經統一了。再比如，林地和草地的劃分技術規範和標準，長期以來也沒有完全統一，現在也統一了，這樣可以減少地方在確權頒證等方面的困惑。



當然，你剛才提到規劃問題，的確存在原來的城鄉建設規劃與土地利用規劃之間的技術規範不夠統一等問題，所以有的城市會有部分建設用地不能合規使用。這一問題，將在下一步“多規合一”中得到解決。

