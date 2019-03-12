高思博：蔡拿一國兩制當藉口限制自己人

高思博穿上黃T恤，在台南加入“房衫軍”抗議行動。（中評社 趙家麟攝） 高思博敗選後，繼續留在台南深耕。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月12日電（記者 趙家麟）蔡英文11日召開“國家全安會議”，提出反制“一國兩制”台灣方案的指導綱領。前“行政院政務委員”高思博12日接受中評社訪問表示，民進黨蔡政府這段時間的作為，不得不讓人懷疑，都是用大陸對台的作為當藉口，事實上卻是限制自己人，尤其是泛藍的政治人物。



蔡英文11日召開“國家安全會議”，針對兩岸丶經濟及國防等層面，提出反制“一國兩制”的指導綱領。蔡在會中指出，北京已經將統一台灣的工作納入政治議程，使兩岸關係進入極為嚴峻複雜的階段。



高思博12日穿上黃色T恤，參加台南抗議房屋稅“房衫軍”行動。活動後接受中評社訪問，對蔡英文開“國安會議”、要反制大陸提出的一國兩制方案，直言“不應以限制自己人做手段”。



高思博表示，蔡英文做了很多、說了很多，但究竟有哪幾樣是針對大陸的攻勢所提出的相關措施呢？他並沒有看到，反而大部分都是針對自己民眾而來。



高思博指出，限制自己國民一堆自由，當成是“國安”措施，讓人回想去過去民進黨批評國民黨執政時期是“威權時代”、“國安”惡法”，現在卻做自己過去批評的事。