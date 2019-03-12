高雄水果遭星超市下架？韓國瑜：酸言酸語

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月12日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜日前出訪新加坡簽訂農產品訂單，近日網路上傳出高雄水果在當地FairPrice超市被下架？韓國瑜說，明明賣到全壘打，卻偏偏要說我們被下架？最近有太多對高雄的酸言酸語、惡意批判，好像很多人不喜歡高雄成功，他覺得非常訝異。



高雄市農業局長吳芳銘也強調，不是下架，而是農產品太受歡迎，被用“新加坡幣”讓它下架。他認為，高雄農產品外銷可長期檢視，不必只看一時、要看永久。



吳說，新加坡NTUC超市、萬春商行的人3月4日抵達高雄，分別到阿蓮、燕巢、六龜、美濃看了要加碼採購的農產品，共追加下26.4公噸的訂單，包括木瓜、棗子、鳳梨等，3月8、9、11日已陸續出貨，在運往新加坡的船運貨櫃途中，接下來14日還會有一批蜜棗出貨，預計21日當地將辦台灣周活動，同時會把高雄的這些品項陳列販售。



對於謠言，韓國瑜澄清說，太多酸言酸語，讓我們感到不可思議。他出示農業局提供數據表示，高雄賣到新加坡的農產很快就被消費者採購一空，因此對方追加高雄芭樂1400箱（約10噸）、蜜棗1450箱（近14噸），木瓜200箱（2.4噸），鳳梨200箱（約2噸），21日即將運抵新加坡，“怎麼可能被下架呢？”



韓國瑜說，明明賣到全壘打，卻偏偏要說我們被下架？最近有太多對高雄的酸言酸語、惡意批判，好像很多人不喜歡高雄成功，他覺得非常訝異。