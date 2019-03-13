姚志勝答中評：把台灣同胞帶到大灣區來

全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會執行會長姚志勝（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月13日電（中評報道組）全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會執行會長姚志勝昨日在人民大會堂接受中評社記者採訪時表示，粵港澳大灣區的發展也要有台灣青年的加入，要把台灣同胞帶到大灣區來，融入國家的發展大計。



談及“兩制”台灣方案的香港經驗，姚志勝指出，“一國兩制”在香港的實踐很成功，自然要為台灣實行“一國兩制”積累經驗、提供借鑒，但台灣有台灣的模式，相關經驗不能照搬到台灣，需要恰如其分講好香港經驗與“兩制”台灣方案之間的關係。台灣要進行民主協商，需要不同政黨、不同社團、不同組織共商共議。



韓國瑜將於22日啟程訪問香港、澳門、深圳、廈門等四個城市，為高雄尋商機。對此姚志勝認為，韓國瑜此次到訪大陸，顯示出對“九二共識”的認同，香港市民、香港商界都歡迎他來。韓國瑜是一個比較務實的人，就像他之前競選口號“貨出得去，人進得來，高雄發大財。”此次到大陸來，將對他今後領導高雄市民形成一個方向標。



姚志勝委員此次參加兩會專門帶來了一個給兩岸青年搭建平台的提案。他認為，粵港澳大灣區的發展也要有台灣青年的加入才完善，台灣本身就是中華人民共和國的一部分，台灣同胞也是我們的國民，所以要把他們也帶到大灣區來，融入國家的發展大計。



姚志勝在提案中建議，由國台辦和港澳辦牽頭協調中央有關方面並聯同粵港澳三地政府，在香港合作舉辦一年一度的“兩岸四地青年創業論壇”，幫助來自不同區域、不同省份的全國各地的青年們了解國家的最新發展，匯聚智慧、交流思想、提供資訊、推介配對，抓住機遇在內地創業就業，融入國家發展大局，培養主人翁意識。



（中評報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽）

