韓國瑜出席農民節大會　與農民乾杯不理流言

韓國瑜逐桌跟農民敬酒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月12日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天中午出席高雄市農會農民節表彰大會，雖然因行程滿檔晚到，只有趕上用餐，不過韓國瑜也熱情逐桌向農民朋友敬酒，受到許多基層農民歡迎。韓國瑜致詞強調新加坡超市的台灣農產上架不到兩週就被一掃而空，要所有農民跟他一起努力，拚外銷。



高雄市農會今天在仁武區仁武里社區活動中心舉行2019年度農民節表彰大會，表揚農民一整年的辛苦外，也表揚251位對農業生產、農業技術及農村建設有成就和貢獻的人員，會後也席開45桌，現場450位農民一起慶祝。



韓國瑜因為上午主持市政會議及推薦市民每月好書，行程滿檔因此來不及到場為農民頒獎，他抵達時已經開始用餐，不過仍然受到現場農民的鼓掌歡迎，韓也上台致詞勉勵所有與會農民。



韓國瑜表示，新加坡超市的台灣水果被一掃而空，因此市府拼外銷訂單，農民也不能漏氣，要種出品質最好的蔬果，而且市農會也在開始關注加工產品，讓多餘的產量也可以找到出路，希望所有農民一起加油！



韓國瑜還說，外界酸他300天都在酒醉，都是亂講騙人的，喝酒是講氣氛、快樂、開心，不是要喝醉。韓國瑜更說“大家等下一起乾一杯，祝大家農民節快樂！”



韓國瑜在主桌跟市農會理事長蕭漢俊、市農會總幹事楊東杰、無黨籍市議員朱信強及各區總幹事等人一起用餐10分鐘後，韓國瑜也抽出第一項獎品引擎式高壓噴霧器後，就開始逐桌敬酒，跟農民互動十分熱絡。