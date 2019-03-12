李嘉誠捐款資助心臟導管手術計劃

中評社北京3月12日電／ 據《香港商報》報道，香港養和醫院心臟科中心獲李嘉誠基金會捐款1000萬元（港幣，下同），推行為期3年的“心臟導管介入資助計劃”，協助有需要病人進行昂貴的心臟導管介入手術。計劃自2018年7月至今，已有10名病人受惠，他們獲得的資助金額超過200萬元。



3年會有逾30名病人受惠



據悉，該計劃資助患有冠狀動脈堵塞、主動脈心瓣嚴重狹窄、二或三尖瓣閉合不全及非瓣膜性心房纖顫的病人，醫生需要為他們置入如血管支架、人工心瓣、二或三尖瓣夾合器及左心耳封堵器等植入物。此前，由於植入物成本較高，令部分病人對手術卻步。養和醫院與李嘉誠基金會期望，此次合作可以令更多有需要的病人得到適切治療。



養和醫院發言人說：“在資助計劃下，每位病人的資助金額由18萬元至50萬元不等，預計3年會有逾30名病人受惠。除李嘉誠基金會資助手術相關費用外，養和醫院及參與計劃的醫生也減收部分住院費及醫生費，病人需要負擔部分手術費用。”



李嘉誠冀助減輕醫費壓力



基金會主席李嘉誠說，醫療開支是重擔，有些家庭在面對危疾時往往也感到吃力，以至錯過治療的機會。“基金會期望能幫上一把，助其減輕醫療開支，讓他們受惠先進科技的成果”，獲得良好的生活。



其中一位受惠者是天生內臟位置左右對調的餘先生，他也是全港首位接受微創經導管主動脈心瓣置換術的病人。年屆87歲的他2018年底因主動脈心瓣嚴重狹窄需要動手術。鑒於年紀及身體狀況不宜接受開胸手術，醫生決定為他進行微創手術更換人工心瓣。



餘先生內臟位置左右調轉令手術難度增加。醫院特別安排一支包括心臟科、心臟外科、心臟麻醉科、血管外科、微生物學家等的跨專科醫療團隊負責手術。



（來源：中國新聞網）