大選將屆　蘇貞昌再釋軍警消醫療利多

蘇貞昌（左）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”蘇貞昌12日在“立法院”宣布，警察、消防、海巡人員工作辛勞，與軍人在保家衛國上的奉獻都值得肯定，警消海巡在沒有軍醫院、榮民醫院的六縣市就醫，政府將一致給予部分健保負擔補助，而為了公平，軍人、榮民也適用。



蔡英文在春節前拋出軍警消海巡利多，擬讓警消、海巡的現職與退職人員，比照軍人至軍醫院或榮民醫院也享有免掛號費，外界解讀是蔡政府想撫平年金改革所造成的軍警消海巡人員的不滿。



蘇貞昌12日上午在“立法院”備詢，民進黨“立委”張宏陸質詢時表示，最近新北市很多軍警消人員反應，新北市沒有軍醫院、榮民醫院，若要享有就醫補助，就要跨縣市就醫，不知道有沒有解決方法？而中國國民黨“立委”馬文君也曾質疑，包括新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、金門縣、連江縣等6縣市都沒有軍醫院或榮民醫院。



蘇貞昌回應說，過去我們宣布，也是蔡英文特別指示，消防、警察、海巡包括退役人員，因為工作辛勞，他們跟軍人在保家衛國上的奉獻都非常值得肯定，所以一致比照軍人享有在軍醫院、榮民醫院掛號有健保優待，但有些縣市沒有軍醫院或榮民醫院，像新北、雲林、苗栗等六縣市有這個現象。



蘇貞昌指出，經過進一步研究評估後，“行政院”決定，沒有軍醫院、榮民醫院的縣市，警察、消防、海巡人員到部立醫院或指定醫院就醫就診，部分健保負擔將由政府補助，而為了公平，軍人、榮民也適用，這樣是對軍警消海巡的一體照顧，也是公平、也是方便。