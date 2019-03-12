江必新：三方面保護民營企業和企業家權益

最高人民法院副院長江必新回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第三次全體會議。會議結束後，國務院部門負責人繼續亮相“部長通道”，接受集體採訪。最高人民法院副院長江必新在回答記者提問時表示，最高法院認真貫徹黨中央關於保護產權、保護民營經濟、保護民營企業家權益的決定要求，三方面舉措保護民營企業和企業家合法權益。



以下為文字實錄：



成都商報記者：您剛剛說到的產權保護是今年兩高報告的熱詞，也是政府工作報告的熱詞。之前有一些民營企業家因為經濟糾紛被羈押、被判刑的消息，引發了其他企業家對於自己人身和財產安全的擔憂。我們想知道，最高法院以後還會有什麼具體的司法措施，來保障民營企業家的合法權益不受到侵害？謝謝。



江必新：最高法院認真貫徹黨中央關於保護產權、保護民營經濟、保護民營企業家權益的決定要求，全面落實習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話精神，採取了一系列舉措保護民營企業和企業家的合法權益。這些措施可歸納為三個方面：第一，一組“務實招”；第二，一串“政策鏈”；第三，一套“組合拳”。



一組“務實招”，主要包括以下幾方面：一是認真聽取各方意見。我們先後召開了五次座談會，聽取民營企業家和有關方面的意見和建議，弄清楚民營企業家的痛點、難點和焦點，弄清楚他們所思所想所盼。二是檢討理念政策。我們提出，凡是歧視民營企業和民營企業家的理念，必須堅決摒除；凡是違法增加民營企業的義務，限制民營企業權利的規範性文件，必須一律廢除；凡是不公正對待民營企業和企業家的司法審判行為，必須堅決制止。三是排查存在的問題。我們從立案到執行各個環節，系統排查司法審判活動中，存在或可能存在的一些問題，大體有20多項，要求逐一進行整改。四是制定審判規範。先後發布了3個保護產權、保護民營經濟和企業家權益的規範性文件，宣示人民法院的堅強決心，同時也為人民法院審判這方面的案件提供遵循。五是發布典型案例。最高法院先後發布了兩批13個典型案例，用這些典型案例釋放中央保護產權、保護民營經濟和企業家的強烈信號。同時，為人民法院的個案審理提供標杆。六是掛牌督辦案件。我們先後對多年申訴沒有得到解決的一些涉產權、涉民營經濟、涉民營企業家權益的案件，大概有200多個，逐一掛牌督辦、監督指導。