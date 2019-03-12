綠委質疑經濟統戰　韓國瑜：扣帽子沒意思

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月12日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天中午出席高雄市農會農民節表彰大會，受到基層農民的愛戴及支持。針對民進黨“立委”劉世芳質疑訂單拿太快懷疑被經濟統戰，韓國瑜離開前受訪時表示，外銷只佔三成，開開心心賣三成的水果跟“國家安全”有什麼關係？韓也呼籲身為高雄市的“立法委員”，應該要照顧農漁民，不要什麼事情都無限上綱，動不動就扣帽子，這樣沒有意義。



劉世芳今天在“立院”總質詢時，質疑韓國瑜的農、水產品訂單拿這麼快，讓人不禁懷疑是不是“經濟統戰”？韓國瑜一聽媒體詢問後反問，熊貓是統戰，賣水果出去是統戰，所有的一舉一動都是統戰，統戰無限上綱到底是什麼意思呢？



他表示，我們很單純，把優秀的農漁產品賣出去，而且我們也畫了一條上限，不要超過30%的量，讓70%留著內銷，一直在跟農漁會交換這種觀念，我們開開心心賣30%的農漁產品出去，到底有什麼關係？跟“國家安全”有什麼關係？不要這樣去操弄。



韓國瑜認為，台灣人要對民主自由有一點信心，全台2300萬人就是愛這一套自由民主，我們心防很強大，動不動就扣帽子，妨礙兩岸的交流，這樣酸言酸語沒有意義。身為高雄市的“立法委員”，應該要照顧農漁民，不要什麼事情都無限上綱，這樣沒有意義。



韓國瑜指出，新加坡、馬來西亞、大陸、日本都要來簽訂單，而且也可以照顧農漁民，這樣不是很好嗎？大家應該去思考一下。