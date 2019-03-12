英IS少女國籍被撤銷　母致函求政府高抬貴手

中評社香港3月12日電／翹家前往敘利亞投奔伊斯蘭國（IS）的英國少女貝岡日前產下的嬰兒夭折，公民權也早已被英國政府取消，她的母親今天喊話，要求當局恢復女兒的公民身分。



法新社報道，律師阿昆吉代表貝岡家人致函給內政大臣賈維德，請求他“高抬貴手”，改變他在2月19日做出撤銷貝岡英國公民身分的決定。信件內容提及，“迫切憂慮貝岡的健康和安全狀況，而且這件事情很緊急”，並要求在24小時內得到答覆。



中央社援引報道，信件也指出，貝岡家人無法直接與她取得聯繫，先前向英國政府提出協助的請求，也在3月5日被英國內政部回信拒絕。



阿昆吉將信件全文發布在個人推特。



19歲的貝岡上個月在敘利亞東北部一處難民營產下第3胎，將他取名為賈拉，並表示希望帶著孩子返國。然而，孩子誕生3週後，不幸染上肺炎死亡。 貝岡曾向英國媒體透露，她先前所生的2個孩子都在敘國喪命。



貝岡在2015年與2名朋友離開倫敦，嫁給27歲荷蘭籍的伊斯蘭國聖戰士里迪克。里迪克已向敘利亞戰士投降，目前關在敘利亞東北部一處庫德族的拘留中心。貝岡則是逃離IS和美國支持的軍隊之間的戰事後，在難民營被記者找到。



貝岡的命運在英國引發激烈辯論，就像其他國家對於是否准允聖戰士和IS同情者返國面臨法律制裁，又或是完全不讓他們踏入國門半步的決定陷入兩難。