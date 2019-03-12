英國力推“全球化英國”應對“脫歐”挑戰

中評社香港3月12日電／英國計劃於本月29日正式“脫歐”，英議會下院12日將再次投票表決“脫歐”協議。當前英國“脫歐”前景依然錯綜複雜，能否實現有序“脫歐”尚存疑問。自啟動“脫歐”進程以來，英國貿易政策一直備受關注。分析人士指出，英國將以“全球化英國”為綱領開展“後脫歐時代”的經貿活動。



英國首相特雷莎·梅2016年首次概述了對“全球化英國”的期待。她指出，“脫歐”不應只是讓英國思考與歐盟的新關係，還應思考英國在更廣泛世界中的角色。



英國國際貿易大臣利亞姆·福克斯今年2月公開闡述英國在國際貿易體系中的作用時也指出，“脫歐”後，英國致力於借助自身優勢，把自己打造成現代、獨立、自由貿易的大國。



據新華社今天“財經觀察”報道，分析人士指出，所謂“現代”是指英國致力於引領國際貿易規則改革。英國政府相信，除雙邊貿易安排外，世貿組織仍是解決當前貿易問題的最好平台，因此對推動世貿組織機制“現代化”有著濃厚興趣。英國一直以引領國際規則制定的身份為傲，英國政府相信有能力推動世貿組織各項機制更加符合當今世界格局變遷以及未來發展趨勢。



而“獨立”的貿易政策是英國“脫歐”最強烈的訴求之一。福克斯說，在歐盟，英國一直是一個尷尬的成員，在“政治”和“氣質”上都與一個更加緊密的聯盟的要求和宗旨不符。英國政府認為，“脫歐”後的新關係對英國和歐盟都會更好，在有共同利益的領域，雙方將成為密切的政治和經濟盟友。