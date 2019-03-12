台灣商總挺韓國瑜　與高雄簽香蕉採購契約

商總會員大陣仗拜會高雄市，力挺韓國瑜貨出去、人進來政策。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月12日電（記者 高易伸）商業總會理事長賴正鎰今日下午率會員拜訪中國國民黨高雄市長韓國瑜，並在見證下與高雄美濃區農會、旗山果菜運銷合作社共同簽訂高雄採購契約書，預計今年採購8155箱、總計近約100公噸香蕉。賴正鎰表示，自己從小也是在香蕉樹下長大的鄉下孩子，今天願一同支持台灣香蕉產業及實現韓市長“貨出去、人進來”的願景。



韓國瑜率農業局長吳芳銘、“新聞局長”王淺秋等人在市府三樓貴賓室熱情接待並說，賴是鄉下長大的小孩，對農民也特有感情，感謝商總相挺。當香蕉產量過大時，商總願意幫我們調節。



根據採購合約內容，商業總會將於今年內採購近100公噸香蕉，分別透過美濃及旗山地區共同供貨，賴正鎰表示，商業總會會員遍佈全台，此次香蕉訂單不多，目的在呼籲民眾多吃台灣水果愛台灣。



他還說，香蕉營養豐富，很多人甚至不知道香蕉可以治療腳抽筋，像他爬山時都會帶著香蕉，全台2300萬人只要每天吃一根，香蕉價格就會平穩。



農業局長吳芳銘表示，高雄香蕉向來負有盛名，雖不是全台產量第一，但在品質、品種及品質上都相當具有競爭力，近期經過高雄農民克服難關，將高雄的香蕉持續外銷日本，今年度已達220公噸，目前以每週4櫃、60噸的量持續出口日本，在內外供需互相平衡下，為高雄香蕉開拓新的局面。