綠委稱雄三可射北京　蘇：敵國來犯要付代價　

蘇貞昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”下午質詢時提出，面對中國威脅，台灣有嚇阻能力嗎？“行政院長”蘇貞昌回答說，任何敵國來犯一定要讓他們付出代價，讓他們知道攻台要付出代價，為求和平只有做戰爭準備，如果一片歌舞昇平，以為敵之不來，那敵必犯我。



民進黨“立委”鄭寶清下午在“立法院”質詢時詢問，面對中國威脅我們有嚇阻能力？我們有嗎？蘇貞昌強調，有。台灣是一個民主自由國家，世界上唯一說對台灣不放棄武力就是中國。中國離台灣這麼近，為了維護主權、維護民主、開放生活，一定要決心捍衛我們民主自由的生活。這個決心最重要我們要做萬全準備，任何敵國來犯一定要讓他們付出代價，讓他們知道攻台要付出代價，為求和平只有做戰爭準備，如果一片歌舞昇平，以為敵之不來，那敵必犯我。



鄭寶清也問到，雄三飛彈可以射到北京、南京，火箭推進迎風飛彈也可射到北京，這兩個飛彈讓台灣有嚇阻力量？蘇貞昌表示，台灣有任何力量都是防衛自己，不會說我們武器會打到人家哪裡，任何人要打台灣要付出重大代價，如果再大的國家，要侵犯再小的國家，都會知道這個國家有決心捍衛自己，那再強再大國家侵犯小國、弱國都撐不久。



鄭寶清也說，我們都不是要求戰，而是要備戰？蘇貞昌說，我們是被避戰，只有備戰才能避戰。



鄭寶清也提到，蔡英文2016年選舉得到680幾萬票，當選政見一條一條實現，現在卻說她做不好，這個有道理嗎？



蘇貞昌則說，蔡英文得到民意高度支持，因此，民意也高度對蔡英文有期待。去年底選舉確實是重大挫敗，我們要很謙卑檢討哪些地方做得不好，或是不夠好，或是人民沒有懂得我們做得用心，我們要勇敢面對我們做不好的地方，才是符合民意，“如果民意反應我們做得不好，要檢討的是我們自己”。