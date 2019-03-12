人民幣對美元匯率中間價上行74個基點

中評社香港3月12日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，12日人民幣對美元匯率中間價報6.7128，較前一交易日上行74個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2019年3月12日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.7128元，1歐元對人民幣7.5584元，100日元對人民幣6.0318元，1港元對人民幣0.85516元，1英鎊對人民幣8.8924元，1澳大利亞元對人民幣4.7466元，1新西蘭元對人民幣4.5873元，1新加坡元對人民幣4.9462元，1瑞士法郎對人民幣6.6467元，1加拿大元對人民幣5.0123元，人民幣1元對0.60851馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.8148俄羅斯盧布，人民幣1元對2.1322南非蘭特，人民幣1元對168.39韓元，人民幣1元對0.54723阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.55874沙特裡亞爾，人民幣1元對41.7579匈牙利福林，人民幣1元對0.56899波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9872丹麥克朗，人民幣1元對1.3961瑞典克朗，人民幣1元對1.2891挪威克朗，人民幣1元對0.80997土耳其裡拉，人民幣1元對2.8889墨西哥比索，人民幣1元對4.7180泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.7202。

