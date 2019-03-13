柯訪美規格　林國成：潛在參選人美顧慮大陸

林國成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）針對無黨籍台北市長柯文哲訪美行程規格比不上民進黨桃園市長鄭文燦，與柯關係不錯的親民黨台北市議員林國成接受中評社訪問時表示，柯文哲是2020潛在人選，美國安排柯的行程，自然得顧慮到大陸。至於柯日前拜會過李登輝、陳水扁，但全美台灣同鄉會仍堅不接待，林認為，李、扁在獨派團體享高度聲望，但在政治上的影響力應該不大了。



柯文哲16日啟動訪美行程，參訪美東四城市包括紐約、華盛頓、亞特蘭大、及波士頓。19、20日在華府的行程中，參訪美國國會大廈、水岸碼頭，史密森學會、林肯紀念堂，並前往華府傳統基金會公開演說，也與華盛頓市府官員餐敘、出席駐美代表處在雙橡園舉辦的歡迎晚宴等，並沒有參訪白宮、國務院，或美國國防部等行程。



林國成連任三屆台北市議員。與柯文哲互動多、兩人關係不錯，林也多次替柯辯護，是台北市議會少數挺柯議員之一。



林國成接受中評社訪問時表示，柯文哲雖然前陣子去拜會李登輝、陳水扁等兩位“台獨”教父，但主張“台獨”的全美台灣同鄉會卻發表聲明堅拒接待柯，這代表李登輝與陳水扁雖然在獨派享有高度聲望，但在政治上已沒有太多影響力。全美台灣同鄉會之所以不接待柯文哲，主要是柯主張“兩岸一家親”這句話。



林國成認為，柯文哲兩岸一家親的主張，這幾年來一直都沒有改變過，為什麼全美台灣同鄉會一開始能接受，現在卻堅不接待，或許是獨派團體操作錯誤訊息，讓全美台灣同鄉會對柯的說法有所誤解。兩岸一家親就是民進黨抹紅柯文哲最常用的一句話，柯是2020潛在人選，有心人士便要提前操作抹紅柯。



被問到柯文哲的訪美行程，比民進黨桃園市長鄭文燦規格低，林國成說，柯文哲與鄭文燦的差別，就是柯為2020潛在人選，而鄭則不是，美國面對2020潛在人選的接待規格，自然得考慮中國大陸的感覺。因此柯文哲的訪美行程才會比鄭文燦的接待規格低一點。



林國成指出，美國對柯文哲浮上檯面的接待規格確實比鄭文燦低，但到時候有沒有不曝光行程，或與美國高層官員“不期而遇”，這些都很難講。