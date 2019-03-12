劉貴祥：法院執行工作發生歷史性變化

記者會現場（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請最高人民法院審判委員會副部級專職委員劉貴祥，福建省高級人民法院院長吳偕林，江西省高級人民法院院長葛曉燕就“攻堅‘基本解決執行難’”相關問題回答中外記者提問。



劉貴祥在回答記者提問時表示，這三年來，各級人民法院在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持標本兼治，“一性兩化”，使執行工作發生了歷史性變化。



以下為文字實錄：



人民日報社記者：第一個問題想提給劉貴祥專委。今天上午，周強院長在最高人民法院工作報告中指出，用兩到三年基本解決執行難這一階段性目標已經如期實現了。請問經過這場攻堅戰，現在的執行工作和三年前相比有了哪些變化？



劉貴祥：好，我來回答這個問題。這三年來，各級人民法院在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持標本兼治，“一性兩化”的基本工作思路，奮勇拼搏，攻堅克難，改革創新，確實使我們的執行工作發生了重大變化，甚至是發生了歷史性變化。我想，看得見、摸得著的有以下幾個方面：



第一方面，我們針對執行難的成因複雜，執行程序中各種矛盾交織叠加的特點，構建了綜合治理的工作格局，也就是黨委領導、政法委協調、人大監督、政府支持、法院主辦、部門配合、社會各界參與的綜合治理執行難這個大的工作格局，形成強大的社會合力，齊抓共管，奠定了解決執行難的前所未有的社會基礎。



第二方面，我們清理了一大批歷史性積案。剛才我說到，執行難由來已久，其中一個表現就是有大量的案件沉澱下來，沒有及時解決，有些案件一直到2016年，有的可能很多年了。我們採取措施，對過去歷史性的多少年前的案件進行全面核查，登入到信息化案件系統中，然後再進行篩查，凡是有瑕疵的、不符合結案標準的，重新查控財產，重新以維護當事人合法權益為著力點，予以進一步化解和解決。在這個過程中，我們啃下了許多難啃的骨頭案。通過對歷史性案件的清理，我們還了執行程序中歷史性舊賬，卸下了歷史包袱。為下一步解決執行難打下了一個堅實的基礎。

