劉貴祥：卸下沉重歷史包袱為更好前行

央廣記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）3月12日，十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行記者會，邀請最高人民法院審判委員會副部級專職委員劉貴祥，福建省高級人民法院院長吳偕林，江西省高級人民法院院長葛曉燕就“攻堅‘基本解決執行難’”相關問題回答中外記者提問。劉貴祥在回答記者提問時表示，攻堅之後，肯定不會再回到原來狀態，卸下歷史包袱使執行工作進入到一個良性循環的狀態，這次“兩到三年基本解決執行難”，堅持的是標本兼治。



以下為文字實錄：



中央廣播電視總台央廣記者：我們觀察到，有些地方法院是舉全院之力攻堅執行，可以說是屬於非常時期的非常之舉。我的問題是，請問劉專委這樣的狀態可否持續？攻堅之後，會不會又回到原來的狀態？謝謝。



劉貴祥：我簡要回答一下這個問題。您的這個問題非常好，我相信也是很多老百姓心存疑問的問題。也有很多人當著我的面問，這三年採取的措施，幾乎是各級法院舉全院之力，這種情況能夠長期持續下去？會不會又回到了過去？歷史上有百萬案件大清查、無執行積案的專項行動，但是其結果是清了又積，積了又清。那麼這次經過兩三年的攻堅，每年又會有新產生的六七百萬件的案件，會不會又是新的案件堆積下來回到原點？對這個問題，我非常自信地告訴各位，肯定不會。為什麼呢？我想，首先一點，我剛才已經說了，我們這次是對幾十年所有的、不放心的案件進行了一次統盤清查，納入到案件管理系統，永遠在監控之下。把這些案件消化，使我們卸下了沉重的歷史包袱。過去案件的積累，使我們負重前行，舉步艱難，卸了下這些包袱，使執行工作進入到一個良性循環的狀態，這個底數清了，我們心裡有數了。