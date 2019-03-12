“總統”初選韓國瑜不領表　侯友宜：祝福他

中評社台北3月12日電／高雄市長韓國瑜被問到4月是否領表參與黨內“總統”初選時重申，“現階段2020不在我考量之內”“4月不會去領表”；新北市長侯友宜今天表示，祝福他，讓他做出自己的選擇。



中央社報道，侯友宜上午10時前往新北市金山區出席“新北稼日蒔光－打造萬金杜鵑鄉”受訪表示，每個人的角色扮演會選定當下做好自己分內該做的事，自己當新北市長就把新北市長角色扮演好，韓國瑜現在當高雄市長，他選擇把市長的市政做好，現階段好好把工作做好才是應盡的本分，祝福他，讓他做出自己的選擇。



韓國瑜接受預錄廣播節目“POP搶先爆”主持人黃光芹專訪，被問到“會否在可預見的未來出來選總統”時表示，“現在2020總統大選完全不在我考量中”，現階段最重要任務就是帶領高雄向前衝。面對黃光芹追問，韓國瑜坦言“4月不會去領表”。



另外，侯友宜說，新北市金山、萬里是杜鵑花的故鄉，全國有8成的杜鵑花苗來自金山、萬里地區，今天是植樹節特別來種植杜鵑花，希望未來新北市各地都能充滿杜鵑花氣息。



他表示，新北市金山、萬里盛產杜鵑，年產量大概有300萬株，每年產值達新台幣4000萬元，預計到年底要種植2萬顆杜鵑花，希望新北市各地四季都能看到杜鵑花，提升城市生活品質。